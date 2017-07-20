Эстония примет у Турции до 160 сирийских беженцев

На данный момент на рассмотрении в Департаменте полиции и погранохраны находятся ходатайства о предоставлении убежища от пяти находящихся в Турции семей (в общей сложности 26 человек). Решение будет приняло в течение августа, пишет Eesti Päevaleht.

Это не первые беженцы, прибывающие из Турции. Первоначальная общеевропейская программа по переселению 2015 года устанавливала для Эстонии норму в 20 нуждающихся в защите человек. Этот предел был достигнут в феврале нынешнего года. Теперь в рамках совместной декларации между ЕС и Турцией 2016 года Эстония готова принять в общей сложности до 160 человек. Приоритет по-прежнему отдается семьям, сирийцам или гражданам Сирии.

При этом квота на прием беженцев не изменится и составит 550 человек. Именно это количество Эстония обещала в рамках миграционной программы ЕС переместить из Греции и Италии и переселить из Турции. ”Распределяемые на основании совместной декларации беженцы не представляют собой отдельную дополнительную квоту. Это часть, оставшаяся от внутриевропейского перераспределения,” — сказала заместитель директора отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Лиана Роосмаа.

По состоянию на конец июня, за полтора года Эстония приняла 156 беженцев из Сирии, Ирака и Йемена.

Нынешние кандидаты прошли предварительный контроль со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, после чего эстонские чиновники в мае встретились с ними в Турции. Встреча длилась пять дней, в течение которых чиновники проводили с беженцами интервью, изучали их биографию и оценивали совместимость с эстонским обществом. На данный момент рассматривается 26 ходатайств. Все ли они будут удовлетворены, должно стать ясно в течение месяца. Отказаться от приема беженцев можно в случае усмотрения возможной угрозы общественному порядку или безопасности.

По словам Роосмаа, следующая миссия в Турцию для знакомства с кандидатами пока не запланирована, но можно предположить, что это случится осенью. ”Ради одного человека нет смысла лететь в Турцию. Это будет сделано, когда соберется достаточное количество кандидатов”, — отметила она.

Срок заключенной в июле 2015 года программы по переселению истекает в конце нынешнего года.