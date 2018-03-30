Эстония представит Казахстану э-государство, а также возможности транспорта и логистики

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил заместителю премьер-министра Казахстана Аскару Жумагалиеву, что Эстония заинтересована в развитии сотрудничества в сфере транзита и логистики. ”Разумеется, мы очень рады поделится своим опытом в построении электронного государства и применении электронного управления”, — сказал Юри Ратас.

Премьер-министр Эстонии отметил, что Казахстан является самым важным партнером Эстонии в Средней Азии, это государство является стратегически важным также и для Европейского союза.

Для оживления экономического и цифрового сотрудничества Эстония и Казахстан учредили межправительственную комиссию, которой руководят министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и Аскар Жумагалиев. Следующая встреча комиссии состоится осенью этого года, и одной из целей визита заместителя премьер-министра Казахстана как раз и является подготовка к следующей встрече.

По словам Кадри Симсон, помимо тесных ведомственных взаимоотношений и обмена опытом не менее важны прямые контакты с предпринимателями. ”Я рада, что заместитель премьер-министра Казахстана, находясь в Эстонии, планирует посетить многие предприятия, работающие в сфере транспорта, логистики и инфотехнологии”, — сказала Симсон.

Эстония ознакомит Казахстан с возможностями сотрудничества в области транзита зерновых и нефтяных продуктов через Эстонию, создания распределительных центров интернет-торговли, высокой технологии наблюдения за пограничной безопасностью и обработки отходов. Казахстан в свою очередь заинтересован во внедрении услуг электронного государства, э-резидентстве и дигитализации промышленности.

Сегодня министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало встретится с Жумагалиевым, чтобы обсудить темы электронного правления, а также правительственную программу ”Цифровой Казахстан”, которой руководит заместитель премьер-министра. Целями программы, к примеру, являются цифровой переворот экономики и проактивное цифровое государство.

Вчера министр внутренних дел Андрес Анвельт ознакомил Аскара Жумагалиева с концепцией электронной полиции, цифровой идентичности и стартап-визой Эстонии.