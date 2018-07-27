Эстония позитивно оценила переговоры Трампа и Юнкера

Как пояснил гендиректор отдела внешней экономики МИД Юри Сейленталь, оценка внешнеполитического ведомства пока опирается на обнародованные СМИ факты и совместное заявление ЕС и США, передает в пятницу, 27 июля, служба новостей "Радио 4".
По словам Сейленталя,. можно рассчитывать на то, что дальнейшее усугубление торгового конфликта между ЕС и США приостановлено, сообщает rus.err.ee.
"Стороны стремятся к переговорам, чтобы во многих секторах добиться нулевых тарифов", — отметил Сейленталь.
В то же время, президент ФранцииЭммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте. Слова французского лидера приводит телеканал Euronews.
По словам Макрона, страны ЕС, и Франция в частности, никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не на угрозах.
Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен.