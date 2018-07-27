Эстония позитивно оценила переговоры Трампа и Юнкера

Эстония крайне положительно оценивает соглашение по снижению напряженности в двусторонних торговых связях, достигнутое на встрече президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сказал представитель МИД.

Как пояснил гендиректор отдела внешней экономики МИД Юри Сейленталь, оценка внешнеполитического ведомства пока опирается на обнародованные СМИ факты и совместное заявление ЕС и США, передает в пятницу, 27 июля, служба новостей "Радио 4".

По словам Сейленталя,. можно рассчитывать на то, что дальнейшее усугубление торгового конфликта между ЕС и США приостановлено, сообщает rus.err.ee.

"Стороны стремятся к переговорам, чтобы во многих секторах добиться нулевых тарифов", — отметил Сейленталь.