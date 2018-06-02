Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы укрепить границу с РФ

Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня на сайте Рийгикогу.

Длина границы с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, на всем ее протяжении она должна быть обеспечена самыми современными средствами слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза (Frontex), напоминает "Интерфакс".

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ был построен пробный участок длиной в 3,5 км, с которым ознакомились члены правовой комиссии и специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности парламента Эстонии.

Целью совместной поездки было убедиться, что работы укладываются в график. "Мы хотим знать, как хорошо соответствующие службы справляются со своими задачами и делают ли они все для того, чтобы восточная граница была построена в указанный срок, или даже быстрее", — сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.