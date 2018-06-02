02.06.2018, 16:50

Эстония потратит около 190 млн евро, чтобы укрепить границу с РФ

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NEWSru.com
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Riigipiiri puhastustööde algus
RiigipiirFoto: Jassu Hertsmann

Эстония планирует начать строительство инфраструктуры и системы технического наблюдения на границе с Россией в 2019 году и завершить до 2026 года, затратив на эти цели 188 млн евро. Об этом сообщает 2 июня на сайте Рийгикогу.

Длина границы с Россией составляет 338,6 км, из которых 135,6 км проходит по суше. Согласно планам строительства, на всем ее протяжении она должна быть обеспечена самыми современными средствами слежения и охраны. Для этого министерство внутренних дел привлекло в качестве партнера Пограничное агентство Европейского союза (Frontex), напоминает "Интерфакс".

Для проверки качества элементов пограничной полосы и тестирования строительных работ был построен пробный участок длиной в 3,5 км, с которым ознакомились члены правовой комиссии и специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности парламента Эстонии.

Целью совместной поездки было убедиться, что работы укладываются в график. "Мы хотим знать, как хорошо соответствующие службы справляются со своими задачами и делают ли они все для того, чтобы восточная граница была построена в указанный срок, или даже быстрее", — сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

По словам председателя специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности Райво Аэга, "надежность работы на восточной границе и связанные с ее строительством вопросы вызвали жаркие споры, и членам парламента было важно получить обзор ситуации и ответы на вопросы напрямую".

"Специальную комиссию по надзору за учреждениями безопасности в первую очередь интересует, обеспечивают ли инвестиции в сотни миллионов евро все, что необходимо для сотрудничества между нашими правоохранительными органами, учреждениями безопасности и Силами обороны", — сказал он.

Первоначальный проект границы подорожал в 2,5 раза

В феврале 2018 года, когда неожиданно выяснилось, что составленный в 2015 году проект предварительной стоимостью в 79 млн евро станет дороже в 2,5 раза, называлась цифра в 197 млн евро.

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Как сказал тогда глава МВД Андрес Анвельт, "запланированный ранее на 2019 год срок завершения строительства границы придется продлить минимально на 3 года, а наиболее реально — до 4 лет".

В то же время премьер-министр Юри Ратас не исключил, что Эстонии придется ходатайствовать перед Европейским союзом о финансовой поддержке реализации проекта.

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