Эстония поможет Украине разработать новую систему профессионального образования

На прошлой неделе эстонская делегация посетила Украину, цель визита — поделиться опытом Эстонии в реформировании сети профессионального образования и договориться о дальнейших шагах в совместной работе двух государств.

По инициативе целевого учреждения Innove было положено начало двухгодичному проекту по развитию сотрудничества „Обмен опытом Эстонии для поддержки реформ профессионального образования в Украине в Волынской области”, который финансируется Министерством иностранных дел Эстонии. Расположенная в западной части Украины Волынская область была выбрана в качестве примера.

Innove и министерства Эстонии и Украины надеются создать модель, которую можно было бы применить во всех профессиональных учебных заведениях Украины. В течение следующих двух лет 6 профессиональных учебных заведений Волынской области и 5 профессиональных учебных заведений Эстонии будут тесно сотрудничать, сосредоточившись на вопросах, связанных с управлением школой, разработкой учебных программe и на обучении обучающего персонала. В конечным результате надеются получить системный подход, который можно было бы использовать для реформирования профессионального образования.

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В ходе визита также состоялась встреча с министром образования Украины Лилией Гриневич, которая проявила большой интерес к организации общего образования в Эстонии и увидела потенциал для дальнейшего сотрудничества. Также делегация имела возможность встретится с супругой президента Украины. Госпажа Порошенко хотела знать, как в Эстонии организовано связанное с детьми с особыми потребностями. Прежде всего, речь шла об организации образования. Эстонская сторона представила обзор как в части реформы сети школ для детей с ООП, так и в части сопутствующего образования (в том числе принципы финансирования), кроме того, говорили и о том, как люди с особыми потребностями попадают на рынок труда.

Г-жа Порошенко руководит благотворительным фондом, который занимается интегрированием детей с особыми потребностями в общество, а также темами сопутствующего образования, и по этой причине опыт Эстонии вызвал у нее большой интерес, а также разговор шел о дальнейшем сотрудничестве и о совместных проектах.

В визите приняли участие представители участвующих в проекте профессиональных учебных заведений, руководитель школьной сети МНО Калле Кюттис, член правления Innove Катри Таргама, руководитель центра международного сотрудничества и руководитель проекта Леа Орро, а также представитель работодателей Тыну Лелумеэс из ООО IMECC.