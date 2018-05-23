23.05.2018, 08:40

Эстония помогает Украине реформировать профессиональное образование

 (5)
rus.delfi.ee
EST
UKRAINE-RUSSIA-CRISIS-MILITARY-INDEPENDENCE-PARADE
UKRAINE-RUSSIA-CRISIS-MILITARY-INDEPENDENCE-PARADEFoto: Sergei Supinsky, AFP

22 мая в Министерстве образования и науки Украины были представлены принципы реформирования профессионального образования, которые были сформулированы в результате сотрудничества между Эстонией и Волынской областью Украины. В рамках проекта по развитию была подготовлена модель, на основе которой можно реализовать нововведения в системе профессионального образования Украины.

В течение двух лет с ЦУ Innove тесно сотрудничали 6 профессиональных училищ из Волынской области и 5 — из Эстонии. К сотрудничеству были также привлечены Министерство образования Эстонии и Европейский фонд обучения (ETF). В течение проекта было совершено несколько учебных поездок в Эстонию и Украину, во время которых эстонские училища делились своим опытом с украинскими коллегами в части управления, обновления учебных программ и обучении педагогов.

Цель проекта заключалась в усовершенствовании учебной среды в системе профессионального образования как на уровне училища, так и области в целом, с привлечением работодателей и министерства. В результате был сформирован системный подход, который поможет внедрить реформы в сфере профессионального образования. Запланирован также проект в длительной перспективе в целях поддержки реформирования профессионального образования в следующих двух областях Украины.

”Мы не копируем опыт Эстонии — мы ищем свой путь развития. Благодаря нашим коллегам из Эстонии мы нашли мотивированных руководителей и педагогов, готовых к изменениям и новым вызовам. Мы благодарны за опыт, которым с нами поделились в таких сферах, как обеспечение качества, обучение в течение всей жизни и обучение на рабочем месте. Теперь мы лучше понимаем, какой должна быть современная учебная среда, отвечающая требованиям как конкретных людей, так и общества в целом”, — отмечает Зоя Парфенюк, директор центра профессионального обучения Волынской области.

ТОП

Руководитель центра международного сотрудничества ЦУ Innove Леа Орро комментирует полученный опыт так: ”В ходе проекта было проведено множество курсов и обсуждений, и мне приятно отметить, что нам удалось помочь нашим коллегам из Волынской области взглянуть с другой стороны на то, что касается отношения к обучению, сотрудничества на рынке труда и управления учебным заведением. Но мы и сами многому научились — прежде всего, тому, как можно заниматься обучением в случае, если ресурсы ограничены".

По инициативе Целевого учреждения Innove два года назад был запущен проект ”Обмен опытом Эстонии для поддержки реформ профессионального образования в Украине, Волынская область”, который финансировало Министерство иностранных дел Эстонской Республики. В качестве партнёра была выбрана Волынская область в северо-западной части Украины, которая по своим размерам сопоставима с Эстонией. В сотрудничестве была разработана модель реформирования профессионального образования, которая была представлена в Министерстве образования и науки Украины с описанием предпринятых шагов и перспектив, которые могли бы стать основой дальнейшего планирования и содействия развитию профессионального образования.

Целевое учреждение Innove занимается развитием сферы общего и профессионального образования, предлагает карьерные и учебные консультационные услуги посредством общегосударственной сети Rajaleidja, а также выступает посредником при распределении пособий Европейского союза.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО, ВИДЕО и КАРТА: Тяжелая авария в Тонди серьезно нарушила движение и привела к хаосу: пять человек доставлены в больницу

23.05.2018
Сегодня возле строительного магазина K-Rauta на Таммсааре теэ в Таллинне столкнулись как минимум четыре автомобиля. На месте находится несколько машин скорой, пять человек доставлены в больницу.
Подробнее

”Эстонский Путин лучше, чем русский”. Учеба, работа и язык предков — россияне рассказали, почему учат эстонский

23.05.2018
В Петербурге набирают популярность курсы эстонского языка. Петербуржцы рассказали Delfi, что учат эстонский в основном по трем причинам: говорить на языке предков, продолжить учебу в Эстонии, а также по рабочим вопросам.
Подробнее


В июне начнутся переговоры о повышении минимальной зарплаты. Чего ждать?

23.05.2018
Центральный союз профсоюзов и Центральный союз работодателей начнут в июне переговоры, чтобы к концу сентября заключить соглашение о минимальных ставках почасовой и месячной оплаты труда в госсекторе на следующий год.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Российский Минкульт предложил запретить сервис бронирования Booking.com на территории РФ

23.05.2018
Министерство культуры направило в Ростуризм письмо с поручением рассмотреть предложение по запрету деятельности онлайн-сервиса бронирования гостиниц, трансферов и авиабилетов Booking.com на территории РФ, сообщает РБК.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002001
145,80 €
87,48 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
-20% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
135,20 €

”Я целовал папу в нос”. Дом, где открываются самые ужасные детские тайны

22.05.2018
Дом детей Департамента социального страхования оказывает помощь детям, подвергшимся сексуальному насилию. К сожалению, такое учреждение необходимо — ужасных и горьких историй хватает с лихвой, хоть о них и очень сложно говорить, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Никто не забыт, ничто не забыто? На территории бывшего концлагеря в Ида-Вирумаа — свалка мусора

22.05.2018
В канун Дня Победы на территории бывшего концлагеря Эреда побывали старики. Они плакали не только от воспоминаний, но и от того, что они увидели на месте лагеря — сегодня здесь устроена стихийная свалка.
Подробнее


Детям отказывают в компрессионной одежде: министр социальной защиты на стороне чиновников

22.05.2018
Недавно газета Eesti Päevaleht написала о случаях, когда Департамент социального страхования отказался финансировать выписанную детям врачами компрессионную одежду, позволяющую предотвратить различного рода деформации. Сейчас ситуация приняла новый поворот: министр социальной защиты Кая Ива оправдывает действия чиновников, пишет газета.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Известный бизнесмен на Porsche нарушил ПДД и вступил в перепалку с инспектором МуПо

22.05.2018
Недавно у одного из инспекторов МуПо произошла словесная перепалка с водителем Porsche, который, по данным Delfi, является бизнесменом и одним из основателей Riigireformi SA Яанусом Отсом.
Подробнее