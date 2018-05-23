Эстония помогает Украине реформировать профессиональное образование

Цель проекта заключалась в усовершенствовании учебной среды в системе профессионального образования как на уровне училища, так и области в целом, с привлечением работодателей и министерства. В результате был сформирован системный подход, который поможет внедрить реформы в сфере профессионального образования. Запланирован также проект в длительной перспективе в целях поддержки реформирования профессионального образования в следующих двух областях Украины.

”Мы не копируем опыт Эстонии — мы ищем свой путь развития. Благодаря нашим коллегам из Эстонии мы нашли мотивированных руководителей и педагогов, готовых к изменениям и новым вызовам. Мы благодарны за опыт, которым с нами поделились в таких сферах, как обеспечение качества, обучение в течение всей жизни и обучение на рабочем месте. Теперь мы лучше понимаем, какой должна быть современная учебная среда, отвечающая требованиям как конкретных людей, так и общества в целом”, — отмечает Зоя Парфенюк, директор центра профессионального обучения Волынской области.

Руководитель центра международного сотрудничества ЦУ Innove Леа Орро комментирует полученный опыт так: ”В ходе проекта было проведено множество курсов и обсуждений, и мне приятно отметить, что нам удалось помочь нашим коллегам из Волынской области взглянуть с другой стороны на то, что касается отношения к обучению, сотрудничества на рынке труда и управления учебным заведением. Но мы и сами многому научились — прежде всего, тому, как можно заниматься обучением в случае, если ресурсы ограничены".

По инициативе Целевого учреждения Innove два года назад был запущен проект ”Обмен опытом Эстонии для поддержки реформ профессионального образования в Украине, Волынская область”, который финансировало Министерство иностранных дел Эстонской Республики. В качестве партнёра была выбрана Волынская область в северо-западной части Украины, которая по своим размерам сопоставима с Эстонией. В сотрудничестве была разработана модель реформирования профессионального образования, которая была представлена в Министерстве образования и науки Украины с описанием предпринятых шагов и перспектив, которые могли бы стать основой дальнейшего планирования и содействия развитию профессионального образования.

Целевое учреждение Innove занимается развитием сферы общего и профессионального образования, предлагает карьерные и учебные консультационные услуги посредством общегосударственной сети Rajaleidja, а также выступает посредником при распределении пособий Европейского союза.