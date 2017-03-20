Эстония поднялась на шесть позиций в рейтинге ”самых счастливых стран мира”

Эстония заняла 66 строчку в ежегодном рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report. Это на 6 пунктов выше, чем в 2016 году. В 2015 году Эстония занимала 73 строчку.

Рейтинг составляют эксперты ряда международных организаций по заказу ООН, пишет РБК.

На первом месте списка ”самых счастливых стран мира” — Норвегия, а последнее место в нем занимает Центрально-Африканская Республика.​ Россия заняла 49-ю строчку.

Вслед за Норвегией в рейтинге расположились Дания, Исландия и Швейцария. Составители рейтинга отмечают, что различия между этими странами столь малы, что зачастую даже не являются статистически значимыми.

Поэтому при распределении мест среди этих стран учитывались такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, уровень государственной социальной поддержки граждан, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, щедрость, свобода и доверие жителей, а также наличие коррупции в бизнесе и правительстве. В первой десятке ”самых счастливых” также Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

Последние места в рейтинге занимают страны Африки — Руанда, Танзания, Бурунди и Центрально-Африканская Республика, а также Сирия.

При составлении рейтинга были опрошены не менее 3000 человек в каждой из 155 стран. Эксперты задавали респондентам вопросы, предлагая оценить уровень своей жизни по десятибалльной шкале, где 0 представляет собой наихудший из возможных уровней жизни, а 10 — наилучший.

Впервые доклад World Happiness Report был выпущен в 2012 году.