Эстония планирует внести свой вклад в операцию французских вооруженных сил в Мали

В Рийгикогу прошел первое чтение проект, позволяющий Силам обороны Эстонии отправить до 50 военнослужащих действительной службы в Республику Мали для участия во французской военной операции ”Бархан”, сообщает Министерство обороны.

"Эстония активно участвовала в международных военных операциях после восстановления своей независимости, посредством чего укрепила также нашу собственную безопасность”, — сказал министр обороны Юрий Луйк сегодня.

"Это способствовало становлению Эстонии в качестве солидарного и надежного союзника, с позицией которого считаются”, — добавил он.

Эстония планирует участвовать в операции ”Бархан” со своим пехотным подразделением в составе до 50 человек личного состава на бронетранспортерах и средствами поддержки. Задача отряда может заключаться в охранении войск, предусматривающем как сторожевое охранение, так и патрулирование прилегающей территории.

Отряд, сформированный на основе скаутского батальона, может войти в состав французской части и расположиться на полевой базе Гао в Мали.