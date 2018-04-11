11.04.2018, 19:10

Эстония планирует внести свой вклад в операцию французских вооруженных сил в Мали

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rus.delfi.ee
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USA õhudessantväelased Murru vanglas
USA õhudessantväelased Murru vanglasFoto: Andres Putting

В Рийгикогу прошел первое чтение проект, позволяющий Силам обороны Эстонии отправить до 50 военнослужащих действительной службы в Республику Мали для участия во французской военной операции ”Бархан”, сообщает Министерство обороны.

"Эстония активно участвовала в международных военных операциях после восстановления своей независимости, посредством чего укрепила также нашу собственную безопасность”, — сказал министр обороны Юрий Луйк сегодня.

"Это способствовало становлению Эстонии в качестве солидарного и надежного союзника, с позицией которого считаются”, — добавил он.

Эстония планирует участвовать в операции ”Бархан” со своим пехотным подразделением в составе до 50 человек личного состава на бронетранспортерах и средствами поддержки. Задача отряда может заключаться в охранении войск, предусматривающем как сторожевое охранение, так и патрулирование прилегающей территории.

Отряд, сформированный на основе скаутского батальона, может войти в состав французской части и расположиться на полевой базе Гао в Мали.

По словам Луйка, наш вклад в руководимую Францией операцию сделает двусторонние отношения еще более близкими, а также укрепит позицию Эстонии по вопросам безопасности как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"События в Африке влияют на всех нас, поэтому исходящие с юга угрозы нельзя перекладывать на плечи лишь близлежащих государств. Франция также относится к безопасности нашего региона как к нашей общей заботе, и со следующего года присоединится к союзнической группировке, дислоцированной в Тапа”, — отметил министр обороны.

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Руководимая Францией операция ”Бархан” преследует цель сдерживания представляющих опасность для Европы проблем, исходящих, в первую очередь, из района африканского Сахеля, — таких как терроризм и незаконная иммиграция. Помимо Эстонии, Великобритания также объявила о своем участии в миссии.

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