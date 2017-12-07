Эстония планирует увеличить военное присутствие в Афганистане

Правительство решило поддержать предложение министра обороны Юри Луйка ходатайствовать у Рийгикогу о мандате на увеличение военного вклада в Афганистане.

Речь идет о мандате для размещения в регионе дополнительно до 40 военнослужащих сроком на один год.

”Вклад Эстонии в иностранные миссии — это и вклад в нашу собственную безопасность. Важна каждая иголка (Iga okas loeb! — слоган учений Сил обороны — прим.ред.) — это не только про наши учения, но и про международные миссии с нашими союзниками, где вклад каждого профессионального мужчины или женщины бесценен”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.