07.12.2017, 18:40

Эстония планирует увеличить военное присутствие в Афганистане

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rus.delfi.ee
EST
Afganistan, Camp Bastion
Afganistan, Camp BastionFoto: Priit Simson

Правительство решило поддержать предложение министра обороны Юри Луйка ходатайствовать у Рийгикогу о мандате на увеличение военного вклада в Афганистане.

Речь идет о мандате для размещения в регионе дополнительно до 40 военнослужащих сроком на один год.

”Вклад Эстонии в иностранные миссии — это и вклад в нашу собственную безопасность. Важна каждая иголка (Iga okas loeb! — слоган учений Сил обороны — прим.ред.) — это не только про наши учения, но и про международные миссии с нашими союзниками, где вклад каждого профессионального мужчины или женщины бесценен”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

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