Эстония планирует увеличить свой вклад в миротворческую миссию НАТО в Афганистане

Правительство приняло решение поддержать предложение министра обороны Юри Луйка ходатайствовать о получении в Рийгикогу мандата для увеличения военного вклада Эстонии в обеспечение стабильности в Афганистане, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

Эстония желает увеличить свой вклад в связи с возросшими потребностями в комплектации личным составом инструкторской миссии НАТО Resolute Support в Афганистане, а также с учетом предложений о сотрудничестве, поступивших от некоторых союзников.

Для того, чтобы Эстония могла увеличить свое военное присутствие в иностранном государстве, необходим мандат Рийгикогу. Для этого Министерство обороны в ближайшее время представит правительству проект по командированию в Афганистан подразделения в размере до одной пехотной роты. Планируется, что мандат будет запрошен для группы в размере до 40 военнослужащих сроком на один год.

”Участие Эстонии в иностранных миссиях — это вклад и в нашу собственную безопасность. Принцип, когда каждый человек на счету, работает не только на учениях в нашей стране, но и в международных миссиях с союзниками, когда неоценим вклад каждого мужчины и каждой женщины, являющихся профессионалами своего дела”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Согласно предложению министра обороны, эстонские военные присоединятся к составу подразделения Великобритании, задача которого заключается в обеспечении безопасности союзников в Кабуле, обучающих Силы обороны Афганистана.

”Мы видим, что наряду с усиленным присутствием союзников и прежде всего британских военных в Эстонии, нам необходимы также дополнительные возможности сотрудничества с Великобританией в совместных военных операциях. Поскольку на последнем заседании министров обороны НАТО на консенсусной основе была подчеркнута необходимость полной комплектации личным составом миссии Resolute Support, то с точки зрения политики безопасности мы считаем очень важным кратковременно увеличить свой вклад в эту операцию в сотрудничестве с британцами”, — отметил министр обороны Юри Луйк.

О решении увеличить свое присутствие в Афганистане сообщило большинство государств — членов НАТО.

К настоящему моменту в Рийгикогу прошло первое чтение продление нынешнего мандата на участие Эстонии в инструкторской миссии НАТО Resolute Support, в рамках которого в 2018 году планируется продлить сроки работы команды саперов, состоящей из четырех человек, на севере Афганистана, где рамочной страной является Германия, а также присутствие в Афганистане одного штабного офицера. Согласно Закону о государственной обороне, решение об участии контингента сил обороны в международных операциях принимает министр обороны на основании мандата, предоставленного Рийгикогу.