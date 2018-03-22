Эстония планирует участие в военной операции под командованием Франции

Правительство на сегодняшнем заседании решило поддержать предложение ходатайствовать перед Рийгикогу о выдаче мандата для увеличения военного присутствия Эстонии в Мали, в рамках возглавляемой Францией операции ”Бархан”.

Планируется ходатайствовать о мандате Рийгикогу для отправки в Мали до 50 профессиональных военных сроком на год.

В рамках возглавляемой Францией операции ”Бархан” задачей эстонского контингента станет обеспечение безопасности базы и ее окрестностей. В ”Бархане” примет участие пехотное подразделение на бронетранспортерах и подразделение поддержки. Контингент разместится на полевой базе Гао.

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что решение Эстонии внести свой вклад в антитеррористическую операцию будет очередным примером очень успешного сотрудничества Эстонии и Франции.

”Франция была вторым государством-союзником после Великобритании, которое прошлой весной направило свое подразделение в состав базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО. Французское подразделение вернется в состав группы и на будущий год. Решения о направлении своих войск за границу принимаются государствами очень взвешенно. Тот факт, что Франция и Эстония в последние годы неоднократно находили возможности для приносящего реальную пользу практического сотрудничества в сфере обороны, говорит об очень близких отношениях наших стран”, — отметил премьер-министр Ратас.

Министр обороны Юри Луйк сказал, что своей поддержкой операции одного из наших важных союзников Эстония демонстрирует, что мы не только потребители безопасности, но и сами вносим свой вклад в ее обеспечение: ”Участием в операции, целью которой является восстановление стабильности на южном крыле НАТО и Европейского союза, мы поддерживаем нашего сильного союзника в Европе. Мы также укрепляем имидж Эстонии как страны, которая готова вносить свой вклад в обеспечение безопасности именно там, где Европа сталкивается с серьезными факторами риска”.

Министр обороны Франции предложил Эстонии принять участие в крупнейшей зарубежной операции французской армии ”Бархан” в январе. Республика Мали предоставила официальное согласие на присутствие эстонского подразделения на своей территории.

Операция ”Бархан” — это возглавляемая Францией операция в регионе Сахеля в Африке, целью которой является восстановление стабильности на этой территории и, как следствие, борьба с источниками террористической угрозы и нелегальной иммиграции, угрожающими Европе.

В рамках ”Бархана” обстановку в регионе Сахеля планируется стабилизировать до такой степени, которая позволит странам этого региона — Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Нигеру и Чаду — самостоятельно обеспечивать безопасность. В фокусе операции ситуация в Мали.

Эстония одной из первых получила от Франции приглашение принять участие в операции. Помимо Эстонии о планируемом участии в операции сообщила и Великобритания.

В настоящее время Эстония участвует в двух операциях на территории Республики Мали: в инструкторской миссии ЕС EUTM-Mali (четыре инструктора и штабной офицер) и миротворческой миссии ООН MINUSMA (три штабных офицера). Различные международные миссии в регионе координируют свои действия и поддерживают друг друга.

В 2014 году эстонский пехотный взвод в составе 50 человек участвовал в операции Европейского союза по обеспечению стабильности в Центральной Африке, ядро которой также составляли французские подразделения.

В 2017 году французское подразделение в составе 300 человек с боевыми машинами пехоты и танками принимало участие в боевой группе НАТО, базирующейся в Эстонии. Франция сообщила о возвращении своего подразделения в Тапа в 2019 году.