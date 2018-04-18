Эстония перешла на Европейскую систему высот

Таллинский департамент городского планирования извещает, что переходный период для систем отсчета высот завершился. С нынешнего года в Эстонии основой для отсчета уровня абсолютных высот и впадин служит Амстердамский ноль, принятый как стандарт в большей части Европы.

Эта система обозначается сокращенно EH2000.

До нынешнего года за основу для отсчета брался т. н. ноль Кронштадского футштока, и это именовалось Балтийской системой высот.

Период для перехода с одной системы на другую был установлен в три месяца и завершился 1 апреля, и теперь в Таллинне регистрируются топографические и геодезические работы и чертежи только с данными по Европейской системе, независимо от того, когда их разработка начиналась. Исключение допускается лишь для строительных проектов, работа над которыми началась до 1 января 2018 г. Поэтому, ходатайствуя о разрешении, надо указывать использованную систему высот.

После перехода абсолютные высоты в Эстонии стали выше на 15-24 см, в зависимости от региона. В Таллинне средний "рост" увеличился на 23,53, или, округленно — на 24 см.

Подробности на сайте Земельного департамента.