Эстония перешла на Европейскую систему высот

Эстония, подобно другим европейским государствам, перешла на отсчет высот и глубин по Европейской системе т.е. на отсчет от Амстердамского нуля. До сих пор применялась Балтийская система, отсчет в которой велся от Кронштадтского нуля.

Таллиннская городская управа обращает внимание на то, что с 1 января изменились некоторые положения геодезической системы, сообщает Раэпресс.

В связи с переходом на новую систему изменятся высоты в пространственных базах данных, на картах и геодезических планах. С переходом на европейскую систему абсолютные высоты в Эстонии возрастут в пределах 15-24 сантиметров.

В Таллинне средний показатель роста составит 23,53 см. Монумент Свободы за одну ночь "подрос", например, с 21,08 м до 21,32 метра.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, это требует от геодезистов, проектировщиков, планировщиков и строителей усиленного внимания, особенно в переходный период.Переходный период установлен в три месяца. Проекты, начатые до 1 января, можно доводить до конца в старой систем высот.

Более подробную информацию можно почерпнуть на сайте Земельного департамента.