04.01.2018, 14:10

Эстония перешла на Европейскую систему высот

 (25)
rus.delfi.ee
EST
Эстония перешла на Европейскую систему высот
Foto: Ester Vaitmaa

Эстония, подобно другим европейским государствам, перешла на отсчет высот и глубин по Европейской системе т.е. на отсчет от Амстердамского нуля. До сих пор применялась Балтийская система, отсчет в которой велся от Кронштадтского нуля.

Таллиннская городская управа обращает внимание на то, что с 1 января изменились некоторые положения геодезической системы, сообщает Раэпресс.

В связи с переходом на новую систему изменятся высоты в пространственных базах данных, на картах и геодезических планах. С переходом на европейскую систему абсолютные высоты в Эстонии возрастут в пределах 15-24 сантиметров.

В Таллинне средний показатель роста составит 23,53 см. Монумент Свободы за одну ночь "подрос", например, с 21,08 м до 21,32 метра.

Как подчеркнул вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, это требует от геодезистов, проектировщиков, планировщиков и строителей усиленного внимания, особенно в переходный период.Переходный период установлен в три месяца. Проекты, начатые до 1 января, можно доводить до конца в старой систем высот.

Более подробную информацию можно почерпнуть на сайте Земельного департамента.

Читайте также:
375 000€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
89 900€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
209 000€
Kiili vald, Часть дома
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
166 000€
Tallinn, Дача
275 000€
Tallinn, Квартира
54 000€
Viimsi vald, Квартира
239 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
220€
Keila, Коммерческий
399 000€
Tallinn, Квартира
37 000€
Rapla, Дом
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии