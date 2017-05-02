Эстония отпразднует день рождения Европейского союза

В субботу, 6 мая, на площади Вабадузе, в честь дня рождения Европейского союза пройдет бесплатное мероприятие для всей семьи. В этот раз главными темами праздника станут председательство Эстонии в Совете ЕС и 30-летний юбилей программы Erasmus+.

Праздник на площади Вабадузе начнется в 11 часов с приветствия премьер-министра Юрия Ратаса. Затем Эстонское Европейское движение традиционно выберет европейца года.

Празднично-развлекательная программа заполнит весь субботний день. Созданные совместно с постановщиком Айном Мяэотс юмористические скетчи исполнят на сцене известные юмористы Тигран Геворкян, Эгон Нутер и Рохке Дебелакк. SpeakSmart проведет дебаты на темы председательства Эстонии в Совете ЕС, а выпускники программы Erasmus + поделятся своим опытом.

По традиции, как и в прошлые годы, в День Европы будет организована игра-ориентирование, маршруты которой пройдут через представительства иностранных государств, расположенных в центре Таллинна. Среди участников игры будут разыграны три купона на путешествие стоимостью 300, 700 и 1000 евро.

Развлекательную программу проведут Керту Моппель и Урмас Вайно. На концертной площадке выступят Карл-Эрик Таукар, Таня Михайлова и Юри Поотсманн.

В этом году мероприятия по случаю Дня Европы организовывают представительство Европейской Комиссии в Эстонии, инфо-бюро Европейского Парламента, госканцелярия и целевое учреждение Archimedes. Впервые День Европы будет широко отмечаться и в других регионах Эстонии. Благодаря поддержке Европейского Союза, праздники для всей семьи пройдут в тех четырнадцати уголках Эстонии, где они проходят нечасто.