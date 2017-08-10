Эстония отправит на учебу в лучшие вузы мира 20 молодых талантов

Министерство образования и науки вместе с предпринимателями Эстонии оплатят поступление 20 студентов в известнейшие зарубежные университеты, значится в пресс-релизе.

Стипендию молодого ученого в размере 4000 евро в этом году получат 20 молодых людей, окончивших гимназии по всей Эстонии, чтобы помочь им поступить на учебу в престижные зарубежные университеты. Молодежь поступит учиться в такие известные университеты Великобритании, как Оксфорд, Кембриж, Имперский колледж Лондона и пр. Есть и ребята, которые отправятся на обучение и в университеты США и Голландии.

За 13 лет на обучение со стипендией поступили 126 молодых людей, в этом году к ним присоединится 20 молодых людей. Стипендия предоставляется студентам с оговоркой, что полученные знания после окончания обучения должны быть применены на благо Эстонии, в противном случае стипендия будет рассматриваться как заем.

Канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак отметила, что эстонская молодежь амбициозна, а стипендию получают лучшие из лучших. ”Поддерживая талантливую молодежь, государство делает вклад в общество, стремящееся к инновациям и развитию, — сказала Варрак. — К настоящему моменту первые стипендиаты уже защитили докторские и стали успешными учеными. Полученный опыт показывает, что выдавая стипендии, министерство в сотрудничестве с предпринимателями делает очень хорошую инвестицию”.

По оценке Таави Котка, обучающаяся в престижных университетах молодежь будет содействовать повышению конкурентоспособности Эстонии. ”Получение образования под руководством лучших преподавателей создает прочную основу для предпринимательства или занятий наукой, но еще больше важна сеть контактов, которая связана с этими ведущими университетами. Отношения и опыт этих молодых людей помогут в будущем Эстонии в целом быть на уровне высочайшей мировой конкуренции”, — сказал Котка.

По словам Котка, нахождение именно первого финансирования при поступлении в зарубежные университеты является самой большой сложностью для молодежи. ”Мы помогаем им сделать первые шаги с помощью стипендии. Опыт показывает, что тот, кто обладает желанием и стержнем, способен найти последующее финансирование уже самостоятельно”, — добавил Котка.

Уже третий год свой вклад в стипендиальный фонд делают и стипендиаты предыдущих лет. По словам стипендиата за 2008 год Аве Лаурен, стипендиаты предыдущих лет делают это из желания помочь и другим молодым людям получить образование в лучших университетах мира.

”Наряду с финансовой поддержкой важны также советы и помощь стипендиатов прошлых лет, как для того, чтобы прижиться в новой стране и новом университете, так и в дальнейшем”, — прокомментировала Лаурен.