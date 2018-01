Эстония отметит международный день памяти жертв Холокоста мемориальной церемонией и семинаром

Министерство образования и науки совместно с Еврейской общиной Эстонии сегодня, в 13 часов проведет на еврейском кладбище в Рахумяэ государственную мемориальную церемонию, посвященную международному дню памяти жертв Холокоста.

На церемонии с речью выступят министр образования и науки Майлис Репс, председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон и глава дипломатического корпуса, посол Швеции Андерс Льюнггрен. Поминальную молитву произнесет главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

В 15 часов в конференц-центре Рийгикогу начнется семинар, организованный Эстонским институтом памяти. Его откроет председатель Рийгикогу Эйки Нестор.

По словам научного сотрудника Эстонского института памяти Эли Пильве, семинар проводится с целью помочь в первую очередь учителям, а также широкой общественности получить более полное представление о еврейской культуре и ее носителях. ”К сожалению, чем больше проходит времени, тем слабее становится понимание того, как получилось, что разу для нескольких обществ стало возможным с такой беспощадной ненавистью, так системно преследовать людей определенной национальности, — сказала Пильве. — Исследователи ужасов двадцатого столетия пришли к важным выводам, и о них требуется регулярно напоминать для того, чтобы распозновать систематические модели жестокого поведения и противостоять им. Разумеется, мы также должны говорить об изменении стереотипов, потому что именно они стали причиной ненависти к евреям в разные века в разных уголках мира. Поэтому в рамках семинара мы обсудим происхождение ненависти по отношению к евреем и поговорим о многообразии еврейской культуры”.

Журналист и публицист Юку-Калле Райд выступит с докладом на тему ”О возникновении и усилении ненависти к евреям”, представитель НКО Culture Goes to Europe Мориц Боршардт из Германии сделает англоязычный доклад на тему ”Remembrance and Heritage in the 21st century: Remembering the Past, Enabling the Future”, автор первой эстоноязычной книги еврейской кухни Салмен Шойс предложит поразмышлять на тему ”Кто такие евреи? Каковы их культура и традиции?”. Все доклады будут переведены на эстонский и английский язык. Проведение семинара поддерживает Министерство образования и науки.

В Эстонии международный день памяти жертв холокоста отмечается с 2003 года. Раньше государственная мемориальная церемония проводилась также и в Клоога, где в 2013 году был открыт мемориальный комплекс, являющийся внешней экспозицией Эстонского исторического музея.