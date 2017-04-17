Эстония отказывается от Балтийской системы высот: наши горы станут "выше"

Эстония больше не будет измерят высоту и уровень воды от нуля Кронштадтского футштока и переходит на Европейскую систему высот, где высота измеряется от нуля футштока, установленного в центре Амстердама.

Когда где-либо в Эстонии происходит наводнение, мы привыкли слышать, что уровень воды поднялся на столько-то сантиметров над нулем Кронштадтского футштока. Теперь же Эстония переходит с Балтийской системы высот на Европейскую, а высота и уровень воды будут измеряться от нуля Амстердамского футштока.

Эстония — одна из последних стран, которая до сих пор использует Балтийскую систему высот, которая была установлена в 1840 году и использовалась для вычисления уровня воды и высоты на постсоветском пространстве.

Европейская система является более современной и лучше измеряет средний уровень воды. Кроме того, единая шкала измерения поможет избежать путаницы для судов, прибывающих в Эстонию из других европейских стран.

Переход на Европейскую систему высот означает, что на картах все данные о глубине моря и водоемов станут ниже. Изменения будут не везде одинаковыми: где-то на 15 см на юго-востоке и почти на 25 см на островах.

Изменения произойдут также в эстонской топографии, так как поменяется точка отсчета высоты, что в свою очередь изменит и показатели высоты различных объектов. Например, согласно новым вычислениям, гора Суур-Мунамяги станет выше примерно на 20 см.

Для обычного человека переход на новую систему высот практически ничего не значит, но он затронет, например, работу инженеров и пространственное планирование, размещение войск союзников и строительство Rail Baltic. Также изменения затронут все строительные проекты.

Переход на измерение высоты от нуля Амстердамского футштока будет проходить постепенно. Когда законопроект будет окончательно одобрен, начнутся работы по оповещению. Пока еще не известно, будет ли установлен какой-либо переходный период, когда будут одновременно использоваться показатели двух систем высоты.