Эстония остановит действие сертификатов почти 760 000 ID-карт в полночь с пятницы на субботу

Правительство Эстонии на сегодняшнем совещании поддержало предложение Департамента полиции и погранохраны и Департамента государственных информационных систем остановить действие сертификатов ID-карт из группы риска с 24:00 часов 3 ноября, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Все карты продолжат действовать в качестве удостоверения личности. Карты с закрытыми сертификатами можно обновить в представительствах Департамента полиции и погранохраны, которые будут открыты и в выходные, продолжается и обновление карт в режиме онлайн.

”Функционирование электронного государства основывается на доверии, и государство не может позволить воровство идентичности у владельцев эстонских ID-карт. Согласно имеющейся на данный момент информации, подобных краж не совершалось, однако оценка риска, которую производят полиция и Департамент государственных инфосистем, показывает, что опасность стала вполне реальной”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. По его словам, останавливая действие сертификатов, государство таким образом защищает цифровое государственное управление.

Риск взлома ID-карты увеличило то обстоятельство, что речь идет о браке, характерном не только для эстонских ID-карт, чипы того же производителя используются во многих странах мира. Из-за этого брешь в броне чипа попала в фокус внимания международной преступности, у которой есть достаточные средства, чтобы использовать ситуацию в своих интересах.

”Защита данных о состоянии здоровья граждан является нашим первоочередным приоритетом, поэтому другого выхода, кроме как закрыть сертификаты, у нас нет. В течение последних двух месяцев была проделана очень большая работа, чтобы гарантировать функционирование социальной системы и системы здравоохранения даже при закрытии сертификатов. Отдельные неполадки в больницах могут все же возникать в ближайшие недели, поэтому мы просим пациентов отнестись к происходящему с пониманием, ведь этим мы защищаем ваши личные данные”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу подчеркнул, что остановка действия сертификатов ID-карт не должна подорвать доверие к эстонскому государству. ”Останавливая действие сертификатов, государство должно гарантировать бесперебойное функционирование правового государства”, — подчеркнул он.

Все люди, кому крайне необходимо обновить ID-карты, могут это сделать в представительствах Департамента полиции.

Для того, чтобы обеспечить работу электронного государства, 3-5 ноября в приоритетном порядке обновить сертификаты дистанционно смогут только те люди, которые особенно активно используют ID-карты в своей работе. Таких людей примерно 35 000. Это врачи, те, кто работает в системе права, а также люди, работающие с актами гражданского состояния. Их будут обслуживать в приоритетном порядке и в бюро Департамента полиции и погранохраны.

Нынешняя ситуация не значит, что все владельцы ID-карт должны беспокоиться о своем будущем. Карточки не должны обновлять люди:

- чьи ID-карты были выданы до 16 октября 2014 года;

- которые используют карту только в качестве удостоверения личности в Эстонии или при путешествиях;

- не используют ID-карты электронно, то есть не пользуются кодами PIN1 и PIN2;

- пользуются ID-картами только для покупки лекарств по электронным рецептам или в качестве карточки клиента.

Остановка действия сертификатов также не касается тех людей, которые уже обновили сертификаты или получили новые ID-карты, не входящие в группу риска.