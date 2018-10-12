12.10.2018, 13:40

Эстония объявила конкурс на закупку противотанковых комплексов на 40 млн евро

 (25)
rus.delfi.ee
EST
Patriot Suur-Sõjamäel
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

Центр оборонных инвестиций на этой неделе объявил тендер на закупку не менее 18 противотанковых ракетных комплексов общей стоимостью 40 млн евро.

Стоимость госзаказа также включает в себя дополнительное оборудование, техническую поддержку и подготовку инструкторов для обучения использованию комплексов, передает rus.err.ee.

"Дальность стрельбы противотанкового комплекса должна быть не менее 4000 метров, новое оружие также должно позволять уничтожение находящихся за укрытием целей", — назвал основные требования к закупаемому комплексу начальник отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

Комплексы также должны производиться серийно и стоять на вооружении не менее чем у одного государства-члена НАТО. Предполагается, что стоимость заказа составит 40 млн евро с опционом на дополнительные закупки.

Координирующий данный заказ от лица Сил обороны майор Алар Карилеэт отметил, что новая система существенно повысит противотанковый потенциал пехотных бригад.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

12.10.2018
Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.
Подробнее



"Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу

12.10.2018
"Хочу рассказать о работниках таможни в Нарве. Ехала из Санкт-Петербурга в среду 05.09.2018 днем. Такого грубого и хамского поведения работников-женщин не видела давно!" — пишет читательница "МК Эстонии".
Подробнее


Сейм Литвы одобрил легализацию медицинского каннабиса

12.10.2018
В ближайшем будущем онкологические пациенты, пациенты с рассеянным склерозом, ВИЧ/СПИД, тяжелыми формами эпилепсии, тревожными расстройствами, а также люди, страдающие хронической болью, смогут получать лекарства, содержащие каннабис. 11 октября Сейм Литовской Республики одобрил соответствующее предложение, сообщается на сайте парламента, пишет Новая газета.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
153,30 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-30% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
104,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106861001
182,70 €
109,62 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

Тойво Тоотсен: EKRE пытается прикрыть ксенофобию заботой о государственном флаге

12.10.2018
Зампредседателя Таллиннского городского собрания Тойво Тоотсен отметил, что член Консервативной народной партии Март Саарсо пал жертвой лживых высказываний реформиста Кристена Михала и его политических игр вокруг государственного флага.
Подробнее