Эстония объявила конкурс на закупку противотанковых комплексов на 40 млн евро

Стоимость госзаказа также включает в себя дополнительное оборудование, техническую поддержку и подготовку инструкторов для обучения использованию комплексов, передает rus.err.ee.

"Дальность стрельбы противотанкового комплекса должна быть не менее 4000 метров, новое оружие также должно позволять уничтожение находящихся за укрытием целей", — назвал основные требования к закупаемому комплексу начальник отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

Комплексы также должны производиться серийно и стоять на вооружении не менее чем у одного государства-члена НАТО. Предполагается, что стоимость заказа составит 40 млн евро с опционом на дополнительные закупки.

Координирующий данный заказ от лица Сил обороны майор Алар Карилеэт отметил, что новая система существенно повысит противотанковый потенциал пехотных бригад.