Эстония объявила конкурс на закупку противотанковых комплексов на 40 млн евро(26)
Центр оборонных инвестиций на этой неделе объявил тендер на закупку не менее 18 противотанковых ракетных комплексов общей стоимостью 40 млн евро.
Центр оборонных инвестиций на этой неделе объявил тендер на закупку не менее 18 противотанковых ракетных комплексов общей стоимостью 40 млн евро.
Стоимость госзаказа также включает в себя дополнительное оборудование, техническую поддержку и подготовку инструкторов для обучения использованию комплексов, передает rus.err.ee.
"Дальность стрельбы противотанкового комплекса должна быть не менее 4000 метров, новое оружие также должно позволять уничтожение находящихся за укрытием целей", — назвал основные требования к закупаемому комплексу начальник отдела закупок Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.
Комплексы также должны производиться серийно и стоять на вооружении не менее чем у одного государства-члена НАТО. Предполагается, что стоимость заказа составит 40 млн евро с опционом на дополнительные закупки.
Координирующий данный заказ от лица Сил обороны майор Алар Карилеэт отметил, что новая система существенно повысит противотанковый потенциал пехотных бригад.
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