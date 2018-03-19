Эстония не поспевает за требованиями ЕС о переработке мусора

В планах — ввести большие платы за складирование и сжигание мусора. Последние оплачивали бы таллиннские потребители тепла, пишет Eesti Päevaleht.

В декабре прошлого года министры ЕС во время председательства ЕС достигли консенсуса: к 2025 году 55% бытового мусора должно перерабатываться. Требования растут с каждым днем, и к 2035 году эта цифра должна быть 65%. Но, увы: кажется, что с учетом нынешней мусорной политики Эстонии трудно достичь будет установленных в 2020 году 50%. Сейчас же перерабатывается около трети мусора.

”С нынешнего уровня до цели 2020 года успеть весьма нереально”, — не скрывал правды министр окружающей среды Сийм-Вальмар Кийзлер. Увеличить показатель с 32% до 50 — трудно: для переработчиков мусора это крайне дорого. Гораздо дешевле мусор сжечь. Ежегодно домохозяйства Эстонии производят примерно 430 000 тонн бытовых отходов. Они, конечно, летят в мусорку, но проблема в том, что дальше переработчики с ним делают. 55% мусора — сжигается.

Хотя цели достичь и не получится, по словам министра, хотят как минимум предпринять шаги, чтобы более долгосрочные цели были бы выполняемы. ”Это важно, что мы начали двигаться в этом направлении. Я настроен оптимистично: тренд можно будет изменить”, — прокомментировал Кийзлер.

ЕС установил для стран-членов правило: складировать не более 10% мусора. Эту цель Эстония выполнила уже в 2013 году, но после открытия Ируской электростанции мусорные фирмы начали отвозить отходы на сжигание. И если, например, в 2016 году на свалках складировалось 10% мусора, то в прошлом году этот показатель скачкообразно вырос, достигнув аж 17%.