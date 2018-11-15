Эстония не поддержит миграционное соглашение ООН

Министр иностранных дел Свен Миксер внес в правительство предложение поддержать рамочное соглашение, но после многочасового обсуждения оно не нашло поддержки всех членов правящей коалиции, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

Против соглашения, подписание которого планируется на специальной международной конференции в Марракеше 10-11 декабря, выступила партия Isamaa ("Отечество").

О своем намерении не подписывать миграционный пакт ранее также заявили США и три страны ЕС — Австрия, Венгрия и Чехия. К ним могут присоединиться Болгария и Польша.