Эстония намерена вступить в Европейскую организацию по ядерным исследованиям

Правительство поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса о вступлении Эстонии в Европейскую организацию по ядерным исследованиям (CERN).

”Членство в CERN будет способствовать инновационным тенденциям в эстонской экономике, что является ключевым вопросом, если мы хотим добиться стабильного экономического роста. Для того, чтобы наши ученые, инженеры и предприятия могли в полной мере пользоваться предоставляемыми CERN возможностями, мы должны стать полноправным членом этой научной организации”, — сказал премьер-министр.

Министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало подчеркнула, что членство в CERN — это инвестиция в будущее: ”Европейская организация по ядерным исследованиям является одним из мировых лидеров в своей области. Членство в этой организации даст нам новые знания и опыт для инноваций в экономике, результаты которых будут видны не на следующий день, но окупят себя со временем”.

Министр Пало также отметила, что участие в работе CERN в качестве полноправного члена откроет новые перспективы перед нашими предприятиями, которым смогут участвовать конкурсах на объявляемые организацией заказы. Не менее важны, по словам Пало, и инженерные знания, поскольку в CERN на каждого ученого приходится по 10 инженеров.

До того, как стать полноправным членом организации, Эстония должна сначала стать ассоциированным членом.

Вступление Эстонии в CERN поддерживает и консультирующий правительство Совет по науке и развитию. CERN, объединяющая 22 государства-члена, владеет крупнейшей в мире лабораторией физики элементарных частиц. Премьер-министр Юри Ратас посетил организацию в конце января этого года.