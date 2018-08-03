Эстония намерена развивать беспилотные наземные системы

„Надежная система не ограничивается исключительно транспортным средством. Настоящая инновативность проявляется в автономной системе управления, а также в и интегрировании сенсоров с другими управляемыми и автономными платформами, такими как UAV (БПЛА), радары, пункты управления и т.д.”, — добавил Сальм.

Для финансирования проекта планируется использовать средства Европейского оборонного фонда в размере 30-40 миллионов евро, в дополнение к которым свой вклад внесут страны-участницы. Начало реализации проекта намечено на первую половину 2019 года.

Для подготовки проекта Эстония запустила — под руководством Объединенных учебных заведений Сил обороны — проект в рамках научной и развивающей деятельности по повышению боеспособности подразделений автономных систем тактического уровня, который претворяется в жизнь в сотрудничестве с консорциумом оборонной промышленности Эстонии, насчитывающим девять членов.

Проект развития автономных наземных систем был представлен на второй тур ходатайств проектов PESCO.

Для запуска проектов, осуществляемых в рамках тесного европейского оборонного сотрудничества PESCO необходимо одобрение министров обороны ЕС.