03.08.2018, 13:56

Эстония намерена развивать беспилотные наземные системы

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Threod Systems droonid
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Эстония вместе с Министерствами обороны Финляндии и Латвии планирует развивать в рамках постоянного структурированного оборонного сотрудничества между странами Европейского Союза (PESCO) автономные наземные системы. Интерес присоединиться к проекту проявляют также Германия, Франция и Бельгия.

Цель проекта заключается в разработке совместно с партнерами решения для автономных наземных систем, которое станет европейским стандартом”, — сказал руководитель Отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальм.

В рамках проекта будет разработано автоматическое наземное транспортное средство, оснащенное автономной системой управления, киберзащитой и интегрированной сенсорной сетью. Изначальные функции системы должны быть связаны с улучшением осведомленности о текущей ситуации на поле боя, а также наращиваем маневренности и эффективности транспортного потенциала подразделений.

В результате должна быть обеспечена надежная поддержка солдата на поле боя, которая ускорит принятие им решений, снизит вес носимого им снаряжения, а также существенно увеличит его выносливость и защищённость.

„Надежная система не ограничивается исключительно транспортным средством. Настоящая инновативность проявляется в автономной системе управления, а также в и интегрировании сенсоров с другими управляемыми и автономными платформами, такими как UAV (БПЛА), радары, пункты управления и т.д.”, — добавил Сальм.

Для финансирования проекта планируется использовать средства Европейского оборонного фонда в размере 30-40 миллионов евро, в дополнение к которым свой вклад внесут страны-участницы. Начало реализации проекта намечено на первую половину 2019 года.

Для подготовки проекта Эстония запустила — под руководством Объединенных учебных заведений Сил обороны — проект в рамках научной и развивающей деятельности по повышению боеспособности подразделений автономных систем тактического уровня, который претворяется в жизнь в сотрудничестве с консорциумом оборонной промышленности Эстонии, насчитывающим девять членов.

Проект развития автономных наземных систем был представлен на второй тур ходатайств проектов PESCO.

Для запуска проектов, осуществляемых в рамках тесного европейского оборонного сотрудничества PESCO необходимо одобрение министров обороны ЕС.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Стрельба на мосту в Ласнамяэ: выстрелов было как минимум шесть, подозреваемый — работник Tallinna Teede AS

03.08.2018
Сегодня Пыхьяская прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу мужчины, который в ночь на 2 августа устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ.
Подробнее

В Ляэне-Вирумаа на железнодорожном переезде столкнулись поезд и автомобиль: водитель последнего скончался по пути в больницу

03.08.2018
Сегодня в 12:05 в Ляэне-Вирумаа на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего водитель последнего погиб.
Подробнее


Подозреваемый в злоупотреблении сотрудник TLT: если от меня хотят избавиться, то есть и более нормальные способы

03.08.2018
Тойво Моораст (член Центристской партии с 2002 года) описал Ärileht, как вчера после обеда находившийся в должности два дня руководитель TLT Денис Бородич вызвал его к себе и в форме приказа сообщил, что трудовые отношения с Моорастом приостанавливают на 30 дней, а зарплату в это время он будет продолжать получать. В TLT Моораст проработал руководителем административного отдела почти десяток лет, с ноября 2010 года.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО DELFI: "Я не хочу возвращаться в Минск". Звезда "Ласнагорска" - о переезде в Эстонию и съемках в сериале

03.08.2018
31 июля в Таллинне начались съемки сериала “Ласнагорск”, в героях которых узнают себя многие жители Ласнамяэ. Одну из главных ролей в сериале играет Анастасия Коледа, которая живет в Эстонии всего год, но утверждает, что ее родина очень похожа на Ласнамяэ. Подробнее — в видео Delfi!
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
194,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
160,65 €

Победа и поражение "Флоры" доказали: в Эстонии нужно ходить на футбол

03.08.2018
26 июля "Флора" пропустила пять безответных мячей в матче Лиги Европы против кипрского АПОЕЛя. Через неделю, 2 августа, Камс и Поом забили, Тоом отбил пенальти. А вся команда на 30 минут предоставила зрителям надежду на чудо, но все равно дальше не прошла.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"По мне проехался каток налоговой". Женщина на деньги своей фирмы отремонтировала дом и оказалась должна большую сумму

03.08.2018
Более десяти лет Татьяна владела маленькой фирмой по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Оборот составлял около четверти миллиона евро. Нераспределенной прибыли к 2014 году было более 140 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


УЖЕ В СУББОТУ: ”Шо, опять?” Журналист Delfi устроила в переходе ”диковинное форменное безобразие”

03.08.2018
Прошла неделя с эксперимента, в рамках которого журналист Delfi Ольга Привалова рылась в таллиннских помойках ”в попытке заработать себе на мороженое”. И, кажется, у нее снова финансовые затруднения, которые они попыталась решить в одном из таллиннских переходов…
Подробнее