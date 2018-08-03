Эстония намерена развивать беспилотные наземные системы

Эстония вместе с Министерствами обороны Финляндии и Латвии планирует развивать в рамках постоянного структурированного оборонного сотрудничества между странами Европейского Союза (PESCO) автономные наземные системы. Интерес присоединиться к проекту проявляют также Германия, Франция и Бельгия.
Цель проекта заключается в разработке совместно с партнерами решения для автономных наземных систем, которое станет европейским стандартом”, — сказал руководитель Отдела оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальм.
В рамках проекта будет разработано автоматическое наземное транспортное средство, оснащенное автономной системой управления, киберзащитой и интегрированной сенсорной сетью. Изначальные функции системы должны быть связаны с улучшением осведомленности о текущей ситуации на поле боя, а также наращиваем маневренности и эффективности транспортного потенциала подразделений.
В результате должна быть обеспечена надежная поддержка солдата на поле боя, которая ускорит принятие им решений, снизит вес носимого им снаряжения, а также существенно увеличит его выносливость и защищённость.