Эстония начинает готовиться к глобальным климатическим изменениям

По оценке ученых, к 2100 году погода в Эстонии станет намного теплее и экстремальные погодные условия станут обыденным явлением. Правительство одобрило план развития по оптимизации усилий по адаптации к климатическим условиям. В следующие 13 лет на эти цели планируется потратить 44 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.

В конце прошлого года правительство одобрило план, а уже в начале этой недели состоялось его обсуждение в парламентской комиссии по вопросам окружающей среды. Так, на данный моменты подготовлены план развития адаптации Эстонии к климатическим изменениям до 2030 года и план по внедрению адаптации к климатическим изменениями на 2017-2020 гг.

Для внедрения плана развития планируется выделить 44 млн евро, половина из которых поступит из госказны, вторая половина — извне.

По словам председателя комиссии Райнера Вакра, исследования ученых показали, что уже сейчас при планировании и строительстве зданий нужно принимать во внимание повышенную опасность наводнения в определенных регионах Эстонии. ”Уже сейчас можно в повседневной деятельности принимать во внимание климатические сценарии будущего. Наряду со строительными планировками с потеплением следует считаться и при планировании деятельности в таких областях, как сельское хозяйство, лесоводство и туристический сектор. На государственном уровне следует быть готовыми к повышенной спасательной готовности, к примеру, к более частным пожарам в лесах. Экстремально жаркая погода может вызвать резкое ухудшение здоровья у пожилых людей, вследствие чего должна быть обеспечена и доступность медицинской помощи”, — отметил он.

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По мнению специалистов, реальные приготовления следует начать уже к 2030 году. Кроме поднятия спасательной готовности и усовершенствования техники, следует обратить внимание на медицинский персонал, распространение новых болезней, улучшение систем мониторинга погодных условия, дополнение геоинфосистемы.

По словам руководителя климатического и радиационного отдела Министерства окружающей среды Эвелин Мюйрсепп, к 2030 году все чаще будут встречаться экстремальные погодные условия, в особенности сильные ливни и шторма. ”На самом деле изменения в климате и природе мы наблюдаем уже сейчас, и следовательно, недостаточно к ним приспособились, если они нам мешают”, — сказала Мюйрсепп.

Наряду с негативными влияниям в плане отмечаются и положительные стороны. Так, сильный ветер и увеличение летнего периода окажет положительное влияние на экономику энергетики и туризм. Кроме того, в зимнее время уменьшатся счета за отопление и улучшится проходимость дорог и улиц.

”Одним из посылов плана развития является то, чтобы мы были готовы к изменениям в климате, но чтобы использовали эту информацию в позитивном ключе. Потепление означает увеличение туристического сезона, в более теплом климате мы сможем выращивать новые сельскохозяйственные культуры. Я думаю, что Эстония является инновационным государством и мы должны придумать, где мы тут сможем выиграть и получить выгоду”, — сказала Мюйрсепп.

Graafik: Toom Tragel

Согласно приведенному в плане сценарию, средняя температура в Эстонии к 2100 году вырастет на 4,3 градуса, солнечное излучение уменьшится на 5%, а среднее количество осадков в год увеличится на 19%. Это означает, что на смену нынешней погоде к концу века придет туманный и дождливый климат Британских островов. Эстонцам придется позабыть и о снежной погоде, так как за 80 лет постоянный снежный покров из Эстонии исчезнет и его можно будет встретить разве что в отдельных районах Ида-Вирумаа. Кроме того, количество морского льда на Балтийском море сократиться в 2,5 раза, так что практически исчезнет и лед с прибрежной территории Эстонии.

Согласно приведенному в плане положительному сценарию, в середине века потепление прекратится и ситуация стабилизируется. В этом случае средняя температуры вырастет на 2,7 градуса. Таким образом, потепление придет в Эстонию с любом случае.

По словам синоптика Аарне Мянника, по своей сути климат на земле изменчив и таким и останется, и этого не надо избегать. Скорее, важно то, что люди должны быть способными подстраиваться под эти изменения.