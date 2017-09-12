Эстония лидирует среди стран ОЭСР по количеству студентов ИТ-специальностей

Сегодня эксперты ОЭСР представили сборник образовательной статистики Education at a Glance, из которого следует, что в Эстонии на специальности, связанные с информационно-коммуникационными технологиями, идут учиться 9% поступающих в вузы, и это самый высокий показатель среди всех стран ОЭСР.

В обзоре также говорится о том, что, несмотря на маленькие классы и на то, что уровень зарплат учителей приближается к уровню зарплат специалистов с высшим образованием, профессия учителя по-прежнему не пользуется популярностью у молодежи. Только 6% студентов поступает на специальности, связанные со сферой образования, что ниже среднего показателя стран ОЭСР (9%).

Преподавательский состав в Эстонии стареет — почти половина учителей начальных классов, основной и средней школы старше 50 лет. По этому показателю Эстония уступает только Италии и находится на втором месте среди стран ОЭСР.

Министр Майлис Репс подчеркнула, что если зарплата учителей общеобразовательных школ в последние годы заметно выросла, то педагоги детских садов до сих пор не получают достойной оплаты труда.

”Для того, чтобы талантливые молодые люди всерьез рассматривали карьеру учителя, несомненно важно, помимо прочих мер, продолжать поднимать зарплаты учителям, — сказала Репс. — Помимо этого мы прилагаем усилия для того, чтобы увеличить зарплаты воспитателей детских садов, и поднять их на уровень зарплат школьных учителей”.

По оценке ОЭСР, одной из сильных сторон системы образования Эстонии является обеспечение равных возможностей на всех уровнях образования. Так же, как и в странах Северной Европы, разница в зарплатах у взрослых людей со средним и высшим образованием в международных масштабах невелика — люди с высшим образованием зарабатывают на 24% больше, чем работники со средним образованием, по этому показателю Эстония уступает только Швеции.

Также выяснилось, что занятость людей на рынке труда с точки зрения уровней образования сопоставима.

”Это подтверждает то, что на рынке труда ценятся работники как со средним, так и с высшим образованием. Анализы показывают, что каждый следующий уровень образования и каждый год, проведенный в учебном заведении, увеличивает доход — учеба себя оправдывает”, — сказала министр Репс.

Анализ показывает, что профессиональное образование не пользуется популярностью, а также у нас низкие показатели числа тех, кто заканчивает обучение в номинальный срок, несмотря на то, что у выпускников хорошие перспективы на рынке труда.

”Все выпускники основных школ должны быть способны продолжить обучение на уровне общего или профессионального образования”, — подчеркнула Майлис Репс.

По словам министра, следует сократить число тех, кто бросает учебу в гимназиях и профессиональных училищах, по этой причине и была инициирована дискуссия об увеличении минимального возраста выпускников и проходном балле в гимназию.

”Мы хотим, чтобы каждый молодой человек получил специальность — в профессиональном училище или в вузе, после окончания гимназии, потому что в самом слабом положении находятся люди, не имеющие профессиональной подготовки”, — сказала Репс.

Education at Glance — один из основных и крупнейших сборников по сопоставительной образовательной статистике. Его задача — предоставить странам возможность проследить, какое влияние оказывает их образовательная политика по сравнению с другими странами.

В этом году ОЭСР в третий раз представила более подробный обзор данных по Эстонии.

Предметом анализа Education at a Glance являются 35 стран-членов OECD, а также Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Китай, Индия, Индонезия, Колумбия, Литва, Россия, Саудовская Аравия и ЮАР.