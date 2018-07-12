Эстония, Латвия и Дания создают новый командный штаб

„Это естественный шаг по укреплению сдерживания и обороны НАТО, – заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. – Если на саммите в Уэльсе союзники решили создать штабные элементы НАТО, а в Варшаве решили разместить в странах Балтии и Польше боевые группы союзников, то теперь мы сможем говорить о целостном военном штабе, сфокусированном на Латвии и Эстонии".

Необходимость в подобном штабе особенно актуальна в ситуации, когда в Балтии и Польше размещены батальоны союзников, которые должны работать и проводить учения вместе с местными силами обороны.

„Регион Балтийского моря сейчас один из самых уязвимых в НАТО, и важно, чтобы структура командования альянса соответствовала реальным угрозам, а НАТО был способен при необходимости руководить крупномасштабными операциями по коллективной обороне", - заявил министр обороны Луйк.

С учетом логистики, обеспечения связи и сферы ответственности запланированного штаба, штаб – на основе военной рекомендации – будет размещен одновременно в Адажи (Латвия) и Дании, при этом в случае кризиса размещенный в Дании штабной элемент будет готов к быстрой переброске.

Дивизия представляет собой элемент уровня военного управления, состоящий обычно из 2-4 частей в размере бригады и различных подразделений поддержки; следующим за дивизией элементом управления является корпус.

Задачами штаба дивизии станут постоянный оперативный обзор происходящего в регионе, командование подчиняющимися ему бригадами, координация, планирование и синхронизация учений и операций с различными ведомствами и соседними подразделениями, а также обучение подчиненных ему подразделений и всесторонняя их поддержка.

Штаб начнет работу уже в сентябре этого года, первичного оперативного потенциала достигнет в первой половине 2019 года, а полного оперативного потенциала – к середине 2020 года.

Штаб дивизии и подразделение поддержки будут насчитывать около 300 человек.