Эстония инициировала уборку земного шара при участии предположительно 150 стран

По случаю своего 100-летнего юбилея эстонское государство готовит подарок всему миру. 15 сентября в 10 часов утра в Новой Зеландии будет дан старт самой масштабной гражданской инициативе в истории, которая обогнет земной шар за 36 часов, — по примеру и под предводительством Эстонии миллионы жителей 150 стран выйдут на масштабную уборку.

”15 сентября 2018 года навсегда войдет в историю как день, когда зародившаяся в крошечной Эстонии 10 лет назад традиция во имя новой цели объединяет и мобилизует миллионы людей. В рамках до сих пор крупнейшей и глобальной зародившейся в Эстонии гражданской инициативы на свет появляется что-то невиданное — две трети стран вместе намерены очищать нашу планету от мусорных свалок”, — заключила руководитель Всемирного дня чистоты ”Сделаем!” Эва Трууверк. — ”То, что столь значимое историческое событие состоится в год, когда Эстонской Республике исполняется 100 лет, особенно примечательно, поэтому мы решили назвать это подарком от Эстонии всему миру”.

Сегодня на проходящей в Таллинне конференции собрались представители 90 стран, которые уверенно заявили, что в уникальном Всемирном дне чистоты в их странах выйдут десятки и сотни людей, а где-то планируется вывести на уборку миллионы. На сегодняшний день свое участие подтвердило 116 стран, но спустя восемь месяцев, согласно ожиданиям, во Всемирном дне чистоты примут участие 150 стран.

По словам президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, Всемирный день чистоты означает намного больше, чем просто уборка несанкционированных свалок в сентябре. ”В этот день ряд стран вместе станет намного чище, и это наш подарок миру по случаю 100-летия Эстонской Республики. Но, может быть, гораздо важнее изменение образа мышления, который мы наблюдали на протяжении столетия и в Эстонии. Люди, которые своими руками очищали обочины дорог, вряд ли уронят обертку от конфеты на тротуар или отвезут строительный мусор в лес. Мир можно изменить путем изменения именно отношения”, — заключила Керсти Кальюлайд.

По словам министра окружающей страны Эстонии Сийма Кийслера, для изменения ситуации недостаточно только лишь желания, нужна также инициативность и поступки. ”Я горд, что Всемирный день чистоты ”Сделаем!” инициировали предприимчивые и результативные жители Эстонии. Время также благоволит распространению такого благодарного начинания — как президент ассамблеи по окружающей среде в ООН я обещаю пригласить жителей всех государств-членов Евросоюза принять во Всемирном дне чистоты самое активное участие и тем самым подчеркнуть весомость небольшого государства Эстонии на мировой карте”, — сказал Сийм Кийслер.

По данным международной ассоциации переработчиков отходов (ISWA), ежегодно в мире прибавляется 4 млрд тонн отходов, из которых приблизительно 1,6 млрд составляют бытовые отходы. 3,5 млрд человек в мире не имеют доступа к системе обращения с отходами, и этот мусор попадает в природу. Согласно исследованиям, каждый год в природу, а оттуда в океаны, поступают сотни миллионов тонн т.н. нелегального мусора.

Традиция Всемирного дня полезных дел ”Сделаем!” зародилась в Эстонии в 2008 году, когда в первой однодневной масштабной уборке 50 000 человек вместе очистили природу страны от 10 000 тонн мусора. Успеху акции способствовали 620 волонтеров и более 500 организаций в Эстонии. Исследования показывают, что в результате ”Сделаем!” загрязнение природных угодий мусорными свалками снизилось на 75%. Первыми странами, подхватившими эстонскую модель проведения уборки с целью убрать мусор раз и навсегда всем миром, стали Литва, Латвия, Словения и Португалия. На сегодняшний день в уборках на основании модели ”Сделаем!” в мире участвовало уже почти 20 миллионов человек.

В Эстонии Всемирный день чистоты поддерживают: Министерство иностранных дел (из средств по развитию сотрудничества и гуманитарной помощи), Министерство окружающей среды, BBDO Zavod, оргкомитет программы ”Эстонской Республике 100”, EuroPark, DHL Estonia, PricewaterhouseCoopers, Lux Express, Kolm Lõvi, Technopolis Ülemiste, Excellent Business Solutions, Infovara, Qlik, EAS, Департамент спасения, Coca-Cola Eesti, Interlex, IBM, Davines, Neste, Meedius, Sendsmaily, JCI, Microsoft и многие другие.