23.01.2018, 07:15

Эстония и Сингапур заключили соглашение о киберсотрудничестве

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rus.delfi.ee
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Эстония и Сингапур заключили соглашение о киберсотрудничестве
Foto: EDGAR SU, REUTERS

Министр обороны Юри Луйк и исполнительный директор сингапурского агентства кибербезопасности Дэвид Кох Ти Хиан подписали в пятницу межгосударственное соглашение о киберсотрудничестве, сообщает Министерство обороны.

В соответствии с соглашением, государства обеспечивают возможность проведения совместных учений на эстонском тренировочном киберполигоне, а также продолжат договариваться о деятельности на уровне экспертов.

По словам министра обороны Юри Луйка, Эстония и Сингапур желают учиться друг у друга организации киберучений, а также развитию и использованию тренировочного киберполигона для учебы.

"Сингапур проявил явный интерес к сотрудничеству с Эстонией как в сфере обычной, так и кибербезопасности. Я доволен тем, что наше оборонное сотрудничество продвигается к практическим результатам”, — заявил Луйк.

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Министр добавил, что Сингапур, без сомнения, является одним из важнейших технологических центров Азии.

"Поскольку в киберпространстве государственные границы отсутствуют, очень важен хороший уровень сотрудничества в определенных сферах с высокоразвитыми государствами”, — сказал министр обороны.

Эстония заключила подобные соглашения с НАТО, Австрией, Люксембургом и Южной Кореей. Благодаря тренировкам и учениям, проведенным на основании соглашений о сотрудничестве, Эстония повысила как свою киберготовность, так и продвинула предпринимательство.

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