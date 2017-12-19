Эстония и Россия подписали протокол о сотрудничестве в сфере транспорта

Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Ахти Кунингас и замминистра транспорта России Сергей Аристов подписали во вторник, 19 декабря, межгосударственный протокол о сотрудничестве в области транспорта.

Протокол был подписан в Таллинне в ходе работы межведомственной транспортной комиссии, последняя встреча в таком формате проходила четыре года назад, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Мы вчера договаривались о том, что будем применять на перевозках железнодорожным транспортом упрощенные процедуры, передачи электронных данных о грузе. Это значит, для пассажира, например, ускорение прохода границы. Для грузоотправителя — уменьшение затрат на оформление разного рода документов и более ускоренную доставку груза", — пояснил Аристов.

Вице-канцлер минэкономики Эстонии Ахти Кунингас назвал хорошим знаком возобновление диалога впервые за четыре года, хотя вряд ли транзит из России восстановится в прежнем объеме.