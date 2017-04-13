Эстония и Объединенные Арабские Эмираты развивают отношения в области культуры

Канцлер Министерствa культуры Пааво Ныгене 11 апреля встретился в Абу Даби с государственным министром Нурой Мухаммед аль Кааби.

Государственный министр интересовалась сотрудничеством в сфере искусства и музыки, а также пообещала оказать всемерную поддержку в заключении культурного соглашения между двумя государствами.

Встреча с государственным министром произошла благодаря проводимому в Абу Даби саммиту на высшем уровне по вопросам культуры, который привел в Объединенные Арабские Эмираты культурных деятелей из 80 стран по всему миру.

Находящийся в Абу Даби канцлер Министерства культуры Пааво Ныгене заявил, что встреча с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов — это редкая возможность для создания новых партнерских отношений и установления четких целей для сотрудничества. Ныгене подтвердил, что беседа была очень успешной. "Государственный министр аль Кааби на высочайшем уровне осведомлена о музыкальной культуре Эстонии. Благодаря этому государственный министр выразила пожелание, чтобы наши музыканты приняли участие в Фестивале искусств в Абу Даби, а также заинтересованность в начале сотрудничества эстонских музыкальных театров с оперой Дубая. Государственный министр хочет также видеть в Абу Даби и выставку эстонских художников, в чем мог бы помочь Эстонский художественный музей. Такие приглашения и предложения четко указывают на то, что наша культур может многое сказать и дать всему миру", — заявил Ныгене.

В свою очередь, государственный министр обещала всячески поспособствовать заключению соглашения о культурном сотрудничестве между Эстонией и Объединенными Арабскими Эмиратами. При возможности она пообещала посетить Эстонию уже этим летом, чтобы непосредственно принять участие в самом мощном самовыражении нашей национальной культуры, празднике песни и танца "Я остаюсь". Государственный министр и канцлер также договорились об организации профессиональных визитов, чтобы помочь обмену опытом между молодыми профессионалами в музыкальном образовании, а также музейными работниками.

Отдельно государственного министра заинтересовали инновации в Эстонии. Разговор шел об э-государстве, электронном Налоговом департаменте и портале E-Tervis, также о решении системы возврата пластиковой тары, которая позволяет пожертвовать деньги на посещение культурных мероприятий детьми малообеспеченных семей.