Эстония и космос: в Таллинне встретятся европейские парламентарии и эксперты по космосу

Эстония как государство-председатель Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC) организует в Таллинне международное пленарное заседание, посвященное космосу, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

На конференции встретятся европейские парламентарии, эксперты по космосу и связанные с космосом предприятия. Они обсудят законодательство, электронное общество и стабильное развитие космической политики.

По словам президента эстонского председательства в EISC Лийзы Овийр, эстонские предприниматели и ученые уже доказали свою компетентность в сфере космоса, выполняя заказы Европейского космического агентства.

”Обе стороны единодушно сотрудничают, чтобы разработать решения, связанные с космосом, и больше использовать их в повседневной жизни”, — сказала Овийр.

”В стабильном развитии космического сектора важную роль также играет законодательство, — отметила Овийр. — В этой области постоянно появляются новые участники. Поэтому законы должны больше поддерживать эту сферу. Для того, чтобы космическая политика развивалась и интересы Эстонии были защищены, в Эстонии в ближайшее время следует обсудить, нужно ли разработать закон о космосе”.

Конференцию откроют спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент EISC 2017 Лийза Овийр. С основным докладом выступит генеральный директор Европейского космического агентства Йоханн-Дитрих Вернер. В дискуссии примут участие ученый Cybernetica AS Дан Богданов, член-основатель Академии электронного государства Линнар Вийк, генеральный директор AZO — Space of Innovation Торстен Рудольф и руководитель отдела Европейской комиссии по использованию космических данных для решения вызовов общества и роста экономики Андреас Вейспак.

Цель эстонского председательства — обсудить, как в космическом секторе извлечь больше пользы из предпринимательства, в то же время заботясь об окружающей среде и бережно используя невозобновляемые ресурсы. Конвенции ООН, которые регулируют использование космоса, были приняты 50 лет назад. Тогда в космосе присутствовали только крупные государства. Развитие технологий открыло космос для частного предпринимательства, и в этой сфере есть большой потенциал для роста. Поэтому особое внимание уделяется проблемам, связанным с законодательством в области космоса.

EISC была основана в 1999 году. Членами конференции являются парламенты государств-членов ЕС и Европейского космического агентства. На данный момент организация состоит из 12 полноценных членов и одного ассоциированного члена.

Пленарное заседание EISC — это одно из мероприятий, которое проходит в Таллинне в рамках Европейской недели космоса.