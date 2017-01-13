Эстония и Грузия, в числе ряда других стран, на следующей неделе отчитаются о выполнении Конвенции о правах ребенка.

Очередная сессия одноименного Комитета начнется в Женеве 16 января. Эстония представит свой доклад 17 января, а Грузия — 25 января, сообщает Радио ООН.

Что касается Эстонии, членов Комитета, кроме прочего, интересует, как власти защищают детей от информации сексуального характера в Интернете, что делается, чтобы решить проблему подростковых самоубийств, и есть ли намерения увеличить минимальный возраст вступления в брак, который на сегодня составляет 15 лет.

Ранние браки — большая проблема для Грузии. В числе других вопросов, вызывающих тревогу — детская порнография и проституция, торговля детьми и использование физических наказаний в семье.