Эстония и Франция заключат соглашение в области кинематографа

Сегодня, 13 апреля, правительство решило поддержать заключение эстоно-французского соглашения в области кинематографа и предоставило для этого полномочия министру культуры Индреку Саару. Соглашение между двумя министрами культуры будет подписано в ближайшее время в Париже.

Соглашение будет регулировать как организационные, так и правовые вопросы выделения государственных субсидий на совместное производство фильмов кинопроизводителей Эстонии и Франции. Договор затрагивает игровые, анимационные и документальные фильмы, премьеры которых проходят в кинотеатрах и не регулирует производство телепередач и сериалов.

По словам министра культуры Индрека Саара, соглашение о кинематографе позволит еще больше повысить интенсивность межгосударственного сотрудничества. "Уже сейчас Франция является очень важным партнером для нашей киноиндустрии. Заключение соглашения о кинематографе откроет новые двери для совместного производства фильмов, благодаря этому в будущем на экраны будет выходить еще больше общего творчества эстонских и французских кинопроизводителей", — сказал Саар.

Соглашение о сотрудничестве в области кинематографа было подготовлено Эстонским институтом кино (EFI) и Французским институтом кино (CNC). Эстоно-французское соглашение о сотрудничестве в области кинематографа важно, так как оно позволяет французским кинопроизводителям подавать заявки на получение дотаций в CNC в рамках эстоно-французских проектов совместного производства. Договор создает возможности для совместного производства и не налагает на государства никаких обязательств.

По словам руководителя EFI, Эдит Сепп, после заключения договора возрастет интерес французских производителей к сотрудничеству с эстонскими кинопроизводителями. "Каждый год мы привозим эстонское киноискусства на французские кинофестивали, то же можно сказать и о французских фильмах в Эстонии. Например, в центре внимания последнего фестиваля PÖFF была именно Франция. Мы регулярно участвуем в Каннском кинофестивале и на кинорынке. Таким образом, договор о кинематографе с французами — это очень нужный шаг для развития совместного творчества", — отметила Сепп.

Она добавила, что до сих пор французы заключили 46 аналогичных договоров о совместном производстве с различными странами, а уже в ближайшие годы в сотрудничестве с французами Эстония выпустит первые фильмы. Например, у режиссера Мартти Хельде в совместном производстве с французами находится фильм "Скандинавская тишина". Сепп напомнила, что дебютный фильм Хельде "На перекрестном ветру" собрал во французском кинопрокате 60 000 зрителей, что делает его эстонским фильмом с самым большим количеством просмотров за границей.

Подготовка к заключению договора началась весной 2015 года. Соглашение будет заключено в ближайшее время в Париже, его подпишут министр культуры Эстонской Республики Индрек Саар и министр культуры Французской Республики Одри Азулай.