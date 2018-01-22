Эстония и Франция планируют укреплять оборонное сотрудничество

Министерства обороны Эстонии и Франции уже на протяжении длительного времени обсуждали возможности укрепления двухстороннего сотрудничества в различных областях.

На этой неделе вопрос укрепления сотрудничества обсудят министры обороны Эстонии и Франции; среди прочих тем встречи стоит также отметить возможность участия Эстонии в ведущейся Францией операции «Бархан», о присоединении к которой недавно сообщила Великобритания.

Для Эстонии имеет очень важное значение решение Франции участвовать в 2019 году в дислоцированном в Эстонии батальоне НАТО.

Обсуждаются также возможности расширения сотрудничества в области военных операций, с учетом опыта успешных совместных действий в Центральноафриканской республике и Мали.

На этой неделе вопросы сотрудничества в сфере проведения операций обсудят также министры обороны Эстонии и Франции.

Встреча Флоранс Парли и Юри Луйка пройдет во вторник во Франции, в г. Лилль.