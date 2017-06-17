Эстония и Финляндия основали объединение для совместного развития системы X-tee

Министр предпринимательства и ИТ Урве Пало и вице-канцлер Министерства финансов Финляндии Анна-Маийя Карьялайнен подписали договор для основания общего некоммерческого объединения, при помощи которого процесс обмена данными между странами станет более эффективным. Новое объединение будет носить название Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) и будет располагаться в Таллинне, сообщает Министерство экономики и коммуникаций.

По словам министра предпринимательства и ИТ Урве Пало, сотрудничество Финляндии и с другими странами-членами ЕС показывает, что обмен данными между странами реально осуществим. ”Эстония и Финляндия уже долгое время успешно сотрудничают в секторе инфокоммуникационных технологий, обмениваются данными через границу и провели необходимую подготовку для развития общей системы X-tee. Если история успеха Эстонии в области инфотехнологий началась с того, что мы ввели в обращение финскую ID-карту, то теперь наступила очередь Финляндии ускорить развитие электронных услуг при помощи X-tee. Для этого мы шагнем далеко вперед в общем развитии X-tee и в транс-граничном обмене данными”, — сказала Пало.

”Государственные учреждения, находящиеся по разные стороны залива, начнут реально обмениваться данными в следующем году. До настоящего момента самый большой интерес проявили Регистры народонаселения и Налоговые департаменты с двух сторон. Развитие X-tee дает нам возможность положить начало европейскому цифровому трансграничному рынку данных в области общественных услуг, а также упростить жизнь людей и предприятий перемещающихся между странами”, — добавила Пало.

В дальнейшем трансграничное сотрудничество сделает развитие X-tee еще более значительным для Эстонии, поскольку NIIS будет финансироваться из бюджетов двух стран. Согласно договоренности в 2017 году стоимость членства составит 920 500 евро.

Основная цель созданного объединения — обеспечение качественной инфраструктуры э-государства, устойчивого и международного сотрудничества. Система X-tee является одним из самых важнейших опор э-государства Эстонии, при помощи бесперебойного действия которой возможно обеспечить функционирование информационных систем. X-tee является безопасным путем обмена данными между инфосистемами, который позволяет базам данных и регистрам безопасно общаться между друг другом в определенных границах. При помощи X-tee происходит обмен данными между более тысячей организаций в Эстонии, а видимой частью является портал eesti.ee, где доступны различные услуги.