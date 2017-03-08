Эстония и Финляндия объединят государственные инфосистемы

В ходе визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Финляндию было подписано соглашение об учреждении некоммерческой организации (НКО) для развития единой платформы обмена данными, которая поможет сократить бюрократию и будет способствовать дальнейшему развитию деловых связей между двумя странами через интеграцию государственных информационных систем двух стран.

Соответствующий договор был подписан министром предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Урве Пало и министром внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккяненом, пишет rus.err.ee.

На базе данного соглашения не позднее апреля нынешнего года будут объединены эстонская инфосистема X-tee с ее финским аналогом.

"Если наши бизнесмены поедут в Финляндию, или наоборот, то в дальнейшем им не надо будет возить с собой нотариально заверенную документацию из регистра. Например, для того, чтобы представлять в другой стране свою фирму, или чтобы доказать отсутствие каких-либо долгов. Наконец, если наш гражданин будет посещать Финляндию и заболеет там, то он сможет прийти к местному врачу, который выпишет ему дигитальный рецепт и его можно будет на месте использовать", — объяснила Пало выгоды от интеграции инфосистем.

Страны договорились, что в текущем году в объединение инфосистем Эстонии и Финляндии будет инвестировано 1,2 млн евро.