Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма

В совместном заявлении представителей министерств иностранных дел и юстиции Литвы, Эстонии, Латвии, Румынии, Хорватии, Чехии и Польши отмечается, что работа по расследованию преступлений коммунизма не завершена — важно продолжать ее в национальных правоохранительных ведомствах, активизировать международное сотрудничество в этой сфере.

Вернувшийся из Таллинна министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в пятницу сообщил BNS, что заявление важно и в качестве демонстрации единства стран.

"Совершенные преступления не должны быть преданы забвению, следует активизировать сотрудничества в преследовании преступников, помнить о жертвах, чтобы это в будущем не повторилось (…). Политическое заявление было сделано, чтобы показать, что не только фашистские преступники известны, но есть и другая сторона — коммунизм, об ущербе нанесенным которым мало говорят", — сказал министр.