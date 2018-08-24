24.08.2018, 17:20

Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма

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Доната Маяускене
Доната Маяускене
ru.delfi.lt 
EST 37
Эстония и еще семь стран ЕС договорились усилить расследование преступлений коммунизма
Foto: ru.delfi.lt

Представители восьми государств Евросоюза, среди них и министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, обсудили в Таллинне более тесное сотрудничество в расследовании преступлений коммунистических режимов, пишет ru.delfi.lt.

В совместном заявлении представителей министерств иностранных дел и юстиции Литвы, Эстонии, Латвии, Румынии, Хорватии, Чехии и Польши отмечается, что работа по расследованию преступлений коммунизма не завершена — важно продолжать ее в национальных правоохранительных ведомствах, активизировать международное сотрудничество в этой сфере.

Вернувшийся из Таллинна министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в пятницу сообщил BNS, что заявление важно и в качестве демонстрации единства стран.

"Совершенные преступления не должны быть преданы забвению, следует активизировать сотрудничества в преследовании преступников, помнить о жертвах, чтобы это в будущем не повторилось (…). Политическое заявление было сделано, чтобы показать, что не только фашистские преступники известны, но есть и другая сторона — коммунизм, об ущербе нанесенным которым мало говорят", — сказал министр.

По его словам, участники таллиннской встречи, кроме прочего, поделились информацией о происходящих в странах судебных процессах, на которых рассматриваются преступления коммунистических режимов.

Встреча в Таллинне состоялась в честь годовщины подписанного 23 августа 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом — так называемого пакте Молотова-Риббентропа и тайных протоколов к нему.

Ими Германия и ССР разделили зоны влияния в Восточной Европе. В 2011 году по инициативе Венгрии, Литвы и Польши ЕС принял решение почтить память жертв тоталитаризма в Европе. Решением ЕС 23 августа считается Днем памяти жертв тоталитарных режимов.

Tallinn Hockey weekend
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