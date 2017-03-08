Эстония и еще пять стран попросили у Сената США помощи в борьбе с российским вмешательством

Во вторник шесть стран Восточной Европы обратились к Сенату США с просьбой о помощи в борьбе с вмешательством со стороны России, в том числе с кибератаками, и попросили не снимать в ближайшее время санкции.

Посол Эстонии в США Ээрик Мармей отметил, что США и другим странам не стоит строить иллюзий в отношении России, а следует следить за ее попытками вмешаться в предстоящие выборы в Голландии, Франции и Германии, передает CNN.

Министр иностранных дел Украины, послы Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии в Вашингтоне приняли участие в заседании подкомитета Комитета по ассигнованиям Сената США, посвященному действиям России в этих странах сообщает Reuters.

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”Покуда Россия остается на территории Украины, нельзя говорить ни о каком послаблении санкций. В случае чего можно еще добавить”, — сказал глава МИДа Украины Павел Климкин. Остальные дипломаты согласились с ним, отметив предпринимаемые ими усилия по уменьшению зависимости от российского природного газа.

Собрание было созвано главной подкомитета, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в связи с опасениями относительно звучащих со стороны Трампа посылов, в частотности его высказываний о возможном снятии санкций. Грэм дал присутствующим понять, что он поддерживает предоставление помощи и назвал это важным для обороны США.

”Чем безопаснее вам, тем безопаснее нам”, — отметил он. Наряду с этим Грэм выразил обеспокоенность российскими кибератаками 2016 года, выразив однако сомнение в том, что России удалось повлиять на результаты президентских выборов в США.

Вскоре члены комитетов по ассигнованиям обеих палат Конгресса должны будет приступить к составлению бюджета на следующий год, и администрация Трампа уже обсуждала возможность резкого сокращения в международной помощи и выделяемых МИДу средствах.

Грэм отметил, что желает улучшения отношений с Россией, но для этого Россия должна измениться. Незадолго до собрания он встречался с Трампом и сказал дипломатам, что надеется видеть в нем хорошего союзника.

На вопрос членов подкомитета о характере помощи дипломаты ответили, что наибольшую пользу принесет военная помощь, в частности защитное вооружение. Дипломаты определили поведение России как гибридную войну, в которой используются приемы кибератак и пропаганды с угрозами применения силы.