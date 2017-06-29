Эстония готовится к председательству в ЕС: в четверг в Таллинн прибыли Юнкер и Туск

Официально Эстония начнет председательство в Совете ЕС в эту субботу, но торжественные церемонии начались уже сегодня.

После 18 часов в Таллинн с двухдневным визитом прибыли члены Еврокомиссии во главе с Юнкером. Также в это же время в столице с визитом — и председатель Евросовета Дональд Туск. Оба прибыли на частных самолетах.

Всех гостей ждут вечером четверга в Котле культуры на торжественную церемонию, а после этого — на концерт на площади Вабадузе.

Также Эстонию посетит и зарубежная делегация из 70 журналистов.