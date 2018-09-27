Эстония через суд потребовала с производителя ИД-карт 152 млн евро

Требование касается генерирования частных ключей за пределами чипа ID-карты, о котором стало известно в мае этого года благодаря сотрудничеству ученых Тартуского университета и экспертов AS Cybernetica, пишет rus.err.ee.

По условиям заключенного с Gemalto договора ключи нельзя было генерировать за пределами установленного на ID-карте чипа, поэтому Департамент полиции и погранохраны требует теперь неустойку в размере 152 млн евро.

"Выяснилось, что партнер по договору нарушал это требование годами, и мы считаем это очень существенным нарушением договора. Анализ экспертов из Cybernetica четко показал, что такое нарушение могло быть результатом только сознательной и умышленной деятельности партнера по договору", — сказала заместитель гендиректора ведомства Криста Аас.

Расходы Эстонии на замену ID-карт с выявленной уязвимостью превысили 3,5 млн евро.