”Эстония — ценный союзник и друг”. Трамп прислал Кальюлайд письмо по случаю Дня независимости

Президент США Дональд Трамп прислал президенту Эстонии Керсти Кальюлайд письмо, в котором поздравил ее с Днем независимости Эстонии.

”Эстония — ценный союзник, друг и руководитель в поддержке сильных трансатлантических отношений. Ваша поддержка независимости и территориальной целостности Украины важна для нашей единой цели — укрепления европейской и областной безопасности. Я — в ожидании возможности сотрудничества с целью развития трансатлантических связей, когда вы переймете председательство в Европейском Совете в этом году”, — написал Трамп.

"Эстония, будучи образцово-показательным союзником НАТО, подала пример, даже превысив 2-процентный порог трат ВВП на оборону НАТО”, — добавил американский лидер.

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Он похвалил вклад Эстонии в борьбу с ИГИЛ, за единую борьбу в Афганистане, а также за ведущую роль в технологических инновациях 21 века.

От имени американцев Трамп пожелал Эстонии счастливого праздника. ”Мы горды, что можем назвать Эстонию хорошим другой и союзником Соединенных Штатов”, — добавил Дональд Трамп.