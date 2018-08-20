"Эстония 200" во вторник определится со своими политическими амбициями

Член "Эстония 200" Игорь Таро подтвердил ERR, что вопрос будет обсуждаться на собраниях, которые пройдут утром и вечером во вторник.

По его словам, у зарегистрированного движением некоммерческого объединения пока нет 500 членов, которые необходимы для учреждения политической партии, но до преодоления этого порога осталось немного. При этом Таро не уточнил, сколько членов к настоящему моменту удалось привлечь в "Эстонию 200".

"У нас есть возможность заявить, будем ли создавать политическую партию или нет", — сказал Таро, добавив, что после конкретного заявления число членов обязательно увеличится.

Исполнительный директор "Эстония 200" Хенрик Рааве сообщил в воскресенье вечером в Facebook, что во вторник состоится первое крупное заседание членов движения, которое, вероятно, изменит историю Эстонии.