"Эстония 200" создала свое теневое правительство и представила программу реформ

”Наше теневое правительство состоит из специалистов в своей области — для нас это основное условие для проведения качественных реформ. У них, в свою очередь, есть команда людей, часть из которых не входят в состав ”Эстония 200”, но являются нашими единомышленниками и вносят свой вклад в виде идей и знаний” — сказал премьер-министр теневого правительства ”Эстония 200” Прийти Аламяэ.
Состав теневого правительства ”Эстония 200”:
- Прийт Аламяэ, премьер-министр;
- Индрек Нууме, экономическое развитие и финансы;
- Игорь Таро, реформирование системы услуг местных самоуправлений;
- Кристьян Алтрофф, расширение влияния общин;
- Kристина Каллас, образование и интеграция;
- Хендрик Агур, развитие сетей школ;
- Кристийна Тыниссон, развитие науки;
- Яак Лайнесте, защита природных ресурсов;
- Пирко Конса, реформы в области транспорта;
- Меэлис нийнепуу, инфраструктура;
- Кадри Халлер-Каккатало, Лийна Нормет, здравоохранение;
- Маргус Цахкна, безопасность и отношения с союзниками;
Кроме того, сегодня ”Эстония 200” была представлена основательная программа реформ, где перечислены все сферы и проблемные места, которыми необходимо заниматься в первую очередь.
”Это амбициозный план, нацеленный на более долгосрочную перспективу, нежели четыре года. В то же время, обозначены какие конкретно шаги необходимо предпринять в ближайшие годы. Это наша ДНК, наше мировоззрение и наш план действий”, — добавил Аламяэ.
С информацией о членах теневого правительства, проектом предложенных реформ и другими материалами можно ознакомиться на домашней странице теневого правительства ”Эстония 200” www.varivalitsus.ee. Проект реформ находится также в приложении.
”Эстония 200” — политическое движение, опубликовавшее свой манифест в мае этого года. В августе советом организации было принято решение, согласно которому MTÜ Eesti 200 будет преобразовано в политическую партию и примет участие в парламентских выборах в 2019 году.