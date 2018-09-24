24.09.2018, 10:50

"Эстония 200" создала свое теневое правительство и представила программу реформ

 (18)
дополнено в 14:00
rus.delfi.ee
EST
"Эстония 200" создала свое теневое правительство и представила программу реформ
Foto: Eesti 200

С сегодняшнего дня приступает к работе теневое правительство, сформированное политическм движением ”Эстония 200”, которое представит свое видение необходимых реформ в стране, сообщает движение.

”В задачи теневого правительства не входит просто обсуждение вопросов, стоящих на повестке дня у действующего правительства. Мы считаем, что Эстония нуждается в решении серьезных проблем, от которых зависит наше будущее в отличие от примитивных предвыборных обещаний по перераспределению бюджета. В течение следующих месяцев мы намерены представить наше видение общественности” — заявил премьер-министр теневого правительства Прийт Аламяэ.

Проект реформ ”Эстонии 200” предполагает значительные изменения в вопросах управления государством, социальной сфере и сфере здравоохранения, создание амбициозного плана по экономическому развитию страны, создание долгосрочного плана инвестиций в области образования и науки, развитие инфраструктуры транспорта и мобильности, а также формирование сильных местных общин Эстонии.

Вместо раздачи министерских портфелей теневое правительство ”Эстонии 200” сформирует профессиональные команды, призванные решать конкретные задачи. Заседания теневого правительства будут проходить каждую неделю, его состав будет представлен на сегодняшней пресс-конференции.

„Структура нашего правительства отражает наше видение сфер, нуждающихся в кардинальных изменениях и долгосрочном планировании. Мы хотим положить конец правительству министерств, заменив его единым государственным аппаратом”, — Аламяэ.

Теневое правительство представило программу реформ

Начавшее сегодня работу теневое правительство ”Эстония 200” представило свою программу реформ, которая в дальнейшем послужит основой для партийной программы.

”Наше теневое правительство состоит из специалистов в своей области — для нас это основное условие для проведения качественных реформ. У них, в свою очередь, есть команда людей, часть из которых не входят в состав ”Эстония 200”, но являются нашими единомышленниками и вносят свой вклад в виде идей и знаний” — сказал премьер-министр теневого правительства ”Эстония 200” Прийти Аламяэ.

Состав теневого правительства ”Эстония 200”:

  • Прийт Аламяэ, премьер-министр;
  • Индрек Нууме, экономическое развитие и финансы;
  • Игорь Таро, реформирование системы услуг местных самоуправлений;
  • Кристьян Алтрофф, расширение влияния общин;
  • Kристина Каллас, образование и интеграция;
  • Хендрик Агур, развитие сетей школ;
  • Кристийна Тыниссон, развитие науки;
  • Яак Лайнесте, защита природных ресурсов;
  • Пирко Конса, реформы в области транспорта;
  • Меэлис нийнепуу, инфраструктура;
  • Кадри Халлер-Каккатало, Лийна Нормет, здравоохранение;
  • Маргус Цахкна, безопасность и отношения с союзниками;

Кроме того, сегодня ”Эстония 200” была представлена основательная программа реформ, где перечислены все сферы и проблемные места, которыми необходимо заниматься в первую очередь.

”Это амбициозный план, нацеленный на более долгосрочную перспективу, нежели четыре года. В то же время, обозначены какие конкретно шаги необходимо предпринять в ближайшие годы. Это наша ДНК, наше мировоззрение и наш план действий”, — добавил Аламяэ.

С информацией о членах теневого правительства, проектом предложенных реформ и другими материалами можно ознакомиться на домашней странице теневого правительства ”Эстония 200” www.varivalitsus.ee. Проект реформ находится также в приложении.

”Эстония 200” — политическое движение, опубликовавшее свой манифест в мае этого года. В августе советом организации было принято решение, согласно которому MTÜ Eesti 200 будет преобразовано в политическую партию и примет участие в парламентских выборах в 2019 году.

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