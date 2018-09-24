24.09.2018, 10:50

"Эстония 200" создает свое теневое правительство

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rus.delfi.ee
EST
Eesti 200 kandideerib 2019 aasta Riigikogu valimistel
Eesti 200Foto: Tiit Blaat

С сегодняшнего дня приступает к работе теневое правительство, сформированное политическм движением ”Эстония 200”, которое представит свое видение необходимых реформ в стране, сообщает движение.

”В задачи теневого правительства не входит просто обсуждение вопросов, стоящих на повестке дня у действующего правительства. Мы считаем, что Эстония нуждается в решении серьезных проблем, от которых зависит наше будущее в отличие от примитивных предвыборных обещаний по перераспределению бюджета. В течение следующих месяцев мы намерены представить наше видение общественности” — заявил премьер-министр теневого правительства Прийт Аламяэ.

Проект реформ ”Эстонии 200” предполагает значительные изменения в вопросах управления государством, социальной сфере и сфере здравоохранения, создание амбициозного плана по экономическому развитию страны, создание долгосрочного плана инвестиций в области образования и науки, развитие инфраструктуры транспорта и мобильности, а также формирование сильных местных общин Эстонии.

Вместо раздачи министерских портфелей теневое правительство ”Эстонии 200” сформирует профессиональные команды, призванные решать конкретные задачи. Заседания теневого правительства будут проходить каждую неделю, его состав будет представлен на сегодняшней пресс-конференции.

„Структура нашего правительства отражает наше видение сфер, нуждающихся в кардинальных изменениях и долгосрочном планировании. Мы хотим положить конец правительству министерств, заменив его единым государственным аппаратом”, — Аламяэ.

”Эстония 200” — политическое движение, опубликовавшее свой манифест в мае этого года. В августе советом организации было принято решение, согласно которому MTÜ Eesti 200 будет преобразовано в политическую партию и примет участие в парламентских выборах в 2019 году.

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