”Эстония 200” нашла необходимое для создания партии количество человек

”Пятьсот человек в наших рядах — безусловно, воодушевляющий факт, однако это не является нашей конечной целью. Чем больше единомышленников к нам присоединится, тем лучше. Поэтому, призываем вступать в наши ряды всех, кого волнует долгосрочный план развития Эстонии и кто хотел бы стать частью новой политической силы”, — сказал один из основателей ”Эстония 200” Прийт Аламяэ.

На собрании 3 ноября будет учреждена политическая партия, утверждены ее устав и программа, избраны ревизионная комиссия, члены и председатель правления.

”К нам присоединились врачи, учителя, инженеры, предприниматели и другие специалисты в своих областях. Всех нас объединяет желание принять участие в формировании будущего страны и воплотить в жизнь необходимые реформы”, — добавил Аламяэ.

”Эстония 200” — это политическое движение, опубликовавшее свой манифест в мае этого года. В августе советом организации было принято решение, согласно которому MTÜ Eesti 200 будет преобразовано в политическую партию и примет участие в парламентских выборах в 2019 году.