22.10.2018, 12:25

”Эстония 200” нашла необходимое для создания партии количество человек

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Priit Alamäe Eesti 200
Priit Alamäe Eesti 200Foto: Raul Mee, Mollusk Media

Движение ”Эстония 200” теперь насчитывает необходимое для создания политической партии количество членов — 500 человек. Приуроченное к основанию партии собрание назначено на 3 ноября.

”Пятьсот человек в наших рядах — безусловно, воодушевляющий факт, однако это не является нашей конечной целью. Чем больше единомышленников к нам присоединится, тем лучше. Поэтому, призываем вступать в наши ряды всех, кого волнует долгосрочный план развития Эстонии и кто хотел бы стать частью новой политической силы”, — сказал один из основателей ”Эстония 200” Прийт Аламяэ.

На собрании 3 ноября будет учреждена политическая партия, утверждены ее устав и программа, избраны ревизионная комиссия, члены и председатель правления.

”К нам присоединились врачи, учителя, инженеры, предприниматели и другие специалисты в своих областях. Всех нас объединяет желание принять участие в формировании будущего страны и воплотить в жизнь необходимые реформы”, — добавил Аламяэ.

”Эстония 200” — это политическое движение, опубликовавшее свой манифест в мае этого года. В августе советом организации было принято решение, согласно которому MTÜ Eesti 200 будет преобразовано в политическую партию и примет участие в парламентских выборах в 2019 году.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Эстония 200” нашла необходимое для создания партии количество человек

22.10.2018
Движение ”Эстония 200” теперь насчитывает необходимое для создания политической партии количество членов — 500 человек. Приуроченное к основанию партии собрание назначено на 3 ноября.
Подробнее


В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний

22.10.2018
Планы Минтранса, которые предусматривают перенос в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс, могут привести к остановке деятельности российский авиакомпаний. Об этом в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну сообщил гендиректор авиакомпании ”Сибирь” (входит в S7 Group) Владимир Объедков, пишут ”Ведомости”.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: В Кохтла-Ярве — советские флаги, в Вильянди — зеленые существа. Типичные выходные в Эстонии

22.10.2018
Как вы относитесь к зеленым существам и множеству советских флагов, появляющихся в вашем городе? На самом деле, всему есть объяснение — и даже логичное! Читайте подборку самых важных новостей прошедших выходных.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
146,30 €
-30% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
139,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782004
128,70 €
77,22 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Babylone
69,- €
27,60 €



10 причин провести два вечера в "Тондираба": большой хоккей, легендарный Яри Курри и красавицы-чирлидеры

22.10.2018
В предстоящие пятницу и воскресенье хельсинкский Jokerit проведет два матча КХЛ в Таллинне в ледовом холле "Тондираба" — организаторы представляют новым и старым друзьям хоккея 10 причин, чтобы отправиться на арену "Тондираба".
Подробнее

НА ЗАМЕТКУ | А вы знали, что можно отравиться даже съедобными грибами?

21.10.2018
Иногда даже съедобные грибы могут стать причиной отравлений. Во-первых, это бывает в тех случаях, когда собирают и употребляют в пищу старые, перезрелые грибы или после их длительного хранения. Грибы относятся к особо скоропортящимся продуктам, так как содержание влаги в них составляет от 84 до 94%, поэтому их необходимо перерабатывать в день сбора. Особенно быстро портятся грибы, собранные в сырую погоду. Срок хранения грибов не должен превышать 24 часов при температуре +2 +6 С.
Подробнее